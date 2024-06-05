賴清德下新任務、選新北市長？黨秘書長林右昌這樣說！
民進黨秘書長林右昌今（5）日正式上任，並於中常會後和媒體打招呼。對於民進黨主席賴清德是否有下達任何指示，及操盤2026年選舉、是否參選新北市長等問題，林右昌受訪時表示，民進黨不是選舉機器，他會代表賴清德深入到基層，這才是黨的傳統價值與精神；他提到，各縣市選舉候選人很重要，但人才栽培更重要，這是思考的重要方向。
記者陳佩君／台北報導
民進黨今召開中常會，林右昌並於轉述記者會後接受媒體聯訪，媒體詢問，賴清德是否有下任何指示，及操盤2026年選舉？林右昌回應，黨部不是選舉機器，是一群人擁有共同價值與目標的組合，也是有使命的團體。
林右昌提到，未來會代表賴清德深入到台灣社會最基層，民進黨中央黨部不在北平東路30號的大樓，而是在村里、廟口、社區、鄉鎮、部落、客庄、小工廠、公園等，這才是民進黨傳統的價值與精神。
針對賴清德有何指示，林右昌回應，民進黨代表台灣人民守護民主價值，碰到內外挑戰，民進黨也要進化，在內政革新上，要回應人民期待與要求，外部挑戰也充滿機會的時候，要引領台灣人民走向更好的環境與生活，這是民進黨不變的使命與責任。
媒體追問，上次地方大選不如預期，這次是否會參選新北市長？林右昌說，選舉結果因素有很多，結果不如預期要深刻了解與檢討，從上次選舉結束到現在，黨中央有很多討論；他也說，各縣市選舉候選人很重要，但人才栽培更重要，這是思考的重要方向。