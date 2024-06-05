不是64也敏感！楊丞琳慶40歲生日 粉絲祝福留言「5/35」疑遭刪除
藝人楊丞琳在昨（4）日迎來40歲生日，她在凌晨0點先在微博曬出限定影片，感謝中國粉絲的支持，後續接連在臉書、IG也發文，感謝朋友替她慶生，她也在其中一則貼文中寫下：「生日沒什麼了不起的。」並在生日倒數一小時前，發文祝自己生日快樂，沒想到有網友在她臉書回覆，結果後來留言疑似遭到刪除，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
楊丞琳4日凌晨在微博曬出限定版影片，感謝中國歌迷的支持，並表示：「生日快樂這幾個字很簡單，其實不容易。謝謝有你們，讓我的生日快樂。」而她的中國籍老公李榮浩也在4日0時透過微博發文送上祝福，曬出楊丞琳套用童年濾鏡的搞笑照片，並寫下：「第十個生日快樂。」楊丞琳也高興回應說：「哈哈哈我最愛的童顏鬍子濾鏡。」隔空放閃讓許多粉絲看了都被甜到不行。
後來楊丞琳也陸續在臉書、IG轉發友人為她慶生的貼文，其中一則貼文她寫下：「生日沒什麼了不起的，但可以因為這個原因，讓大家有更開心的回憶，我覺得很快樂。」另外，楊丞琳也趕在生日快結束前，透過臉書簡短發文：「40」並標了Hashtag「#HappyBirthdaytome、#祝我生日快樂、#40歲」。後來有網友回應留言寫下：「5/35」，獲得超過2千位網友的笑臉符號，但後續這則留言已經看不到，疑似是遭到刪除了。
其實，中國在1989年6月4日發生了「天安門事件」，所以「64」、「8964」、「6月4日」這些字眼在中國依然是敏感的詞彙，中國網友為了躲避網路審查，會選擇將「六四天安門事件」的敏感字眼改成「5月35日」，這也是網友在楊丞琳的貼文底下留言「5/35」的由來。