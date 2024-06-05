長榮航空攜乾杯集團推飛機餐！經濟艙也吃得到　星宇與胡同開餐廳

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長榮航空孫嘉明總經理則提到，此次與乾杯集團攜手合作，雙方歷經將近一年的研發，共同設計出機上色香味俱全的和牛餐點，不只皇璽桂冠艙，豪華經濟艙和經濟艙旅客都能在舒適的客艙環境享受到。
乾杯集團也提到，首次與航空業者合作，面對長榮航空洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約客量相當大的國際航線，每月上萬份的機上餐需求，「和牛物產」外販事業以每月70頭和牛強大的進口力，滿足龐大的量產需求，並以餐飲專業研發安心且美味的機上餐跨界合作。
此次強強聯手的空中和牛饗宴，由乾杯集團日籍料理長與長榮航空共同研發，克服機上餐更為長時及多工序的影響因素，在每個環節都精心測試，並特別選用油花豐腴的和牛部位，精調煎烤時間，讓和牛美味在機上呈現時，達到最恰到好處的熟度與軟嫩。
皇璽桂冠艙網路獨享餐「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排 招牌雞釜飯」，選用連續奪下4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛沙朗部位，搭配老乾杯特製馬鈴薯泥與精選配菜，品嘗銘柄牛豐腴多汁與極致柔嫩的口感，咀嚼出層層的牛脂香氣。展現了老乾杯全球首家米其林摘星燒肉的極致追求。
除此之外，更有老乾杯創始的獨家招牌「雞釜飯」，以生米與雞高湯一起炊煮的釜飯，每一粒米保有Q彈口感也充滿濃郁的雞肉香氣，搭配口味清爽的台灣雞腿肉，成功在飛機上復刻出老乾杯長期熱銷的佳餚。
另外，豪華經濟艙則推出和牛等級餐點「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」，而經濟艙同樣也吃得到乾杯集團的料理，即「乾杯經典牛五花燒肉飯」，同樣吃得到肥嫩油花經燒烤產生的噴香美味。
而乾杯集團還加碼促銷活動，7月1日至8月31日期間，搭乘長榮航空，持登機證至全台「老乾杯」或「乾杯燒肉居酒屋」用餐，即可享精選燒物-西班牙伊比利豬招待一份。
至於星宇航空，則是攜手胡同燒肉不但推飛機餐，還開設起餐廳。由星宇航空、胡同燒肉及VG TAIPEI三強聯手，推出的全球首家星級燒肉餐酒料理「STAR HUTONG 星胡同」，結合了星宇航空的頂級航空服務理念、胡同燒肉的極致經典以及VG TAIPEI的前衛創新。
「STAR HUTONG 星胡同」進駐大巨蛋遠東 Garden City商場，以「多重異域」的設計主題，是來自於星宇航空具備探索未知、精準、高端特質，以及胡同燒肉相對接地氣，無微不至且熱情好客的服務精神，設計上結合溫暖的自然材質碰撞冰冷金屬鐵件，如同荒漠中佇立一道金屬方柱，古老中藏現代、熾熱中見清涼。各個裝潢元素共同打造了一個富有未來感且充滿異國風情的用餐環境。餐廳空間劃分為吧台區、卡座、包廂區，共有50個座位。提供多款形式套餐，試營運期間僅接受預約訂位。
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