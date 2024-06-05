寶弟被白冰冰告誡「管好你的小鳥」！鬆口媽金友莊再婚機師機率
白冰冰自製戲劇《天知道》，欽點已逝藝人高凌風獨子寶弟（葛兆恩）擔任男主角，他還被直白警告「管好你的小鳥」，要求拍攝期間不准去夜店等，他直率回覆：「我有。現在都專心工作這一塊，目前單身。」媽媽對他的感情不多加干涉，他也尊重媽媽金友莊是否想再婚交往6年機師男友想法，「她開心最重要。」
記者林奕如／新北報導
近期孫安佐行為脫序，導致星二代話題再被討論，27歲的寶弟坦言，在自己10多歲時每天就被報導，心裡會很混亂，而之後爸爸過世，他要獨自面對很多事，現在最重要的任務就是照顧好媽媽、姊姊、妹妹。
他在爸爸離世之後給自己下了承諾，要學習長大了，「我現在很少在社群上發言，不是離開演藝圈，一直都有在拍戲跟做音樂，但我給自己這樣說，我爸離開之後，不要再給媽媽找任何麻煩，要當一個男人，有苦、不好的自己吞下來。」
這次擔綱男主角，寶弟自認CP值高，演出玄天上帝的題材，運勢也變更好。不過收入不穩定起起落落，他有扛家計的壓力，感謝演藝圈大哥、大姐對他的照顧，上節目通告都有安排，「我們家的默契是，知道演藝圈收入是天差地別，好的時候照顧家人，比較平淡就先把自己喂好。」