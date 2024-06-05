李妍瑾婚變遭傳「毆打前夫」！首還原真相 反擊：不要捕風捉影
39歲女星李妍瑾去年（2023）與圈外男友「小人物」登記結婚，如今卻傳出離婚消息，她本人也發文證實：「感謝大家、謝謝大家關心，他真的很好，是我不好！」更有爆料指出，男方多次遭李妍瑾家暴，對此，李妍瑾也發文澄清，「希望不要捕風捉影，前夫都出來講明白了，沒有金錢糾紛沒有家暴。」
記者吳昕蓓／綜合報導
李妍瑾在臉書發文，曬出和前夫在火車上相互依偎睡覺的甜蜜照片，她在內文無奈表示，兩人之間沒有金錢、家暴問題，「只是我太忙了，不想讓我前夫守活寡，他對我很溫柔」，透露前夫知道她很累都會幫忙按摩，累到沒有行房，對方也都沒有怨言，「一南一北也是很大的因素，畢竟我們各自的事業也不是能輕易的放棄。」
李妍瑾強調兩人沒有交惡，離婚後還是都有聯繫，直到昨（4）日還會通話，「連簽字，我們也是互相擁抱」，直言他們是一輩子的家人，「如果真的如傳言那樣，那不就兩方早撕破臉，打離婚官司求贍養費，這些我們都沒有，連贍養費我都沒有要求」，最後她也坦言，他們都會各自過好彼此。
由於「小人物」任德榮當時向李妍瑾求婚時，有酸民在臉書社團「爆廢公社」中表示2人如果一年內離婚，他要請全社團成員吃雞排，還表示：「我說到做到！」如今兩人真的離婚，不少網友都紛紛敲碗要領雞排，對此，李妍瑾也幽默表示：「然後我也想知道雞排去哪裡領？」
※【NOWnews 今日新聞
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