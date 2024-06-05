教育部私校獎補助 逢甲蟬聯全台第一辦學績效卓越

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今年五月初，逢甲大學董事長、校長更是首度同行訪問澳洲，五月底澳洲昆士蘭大學、澳洲雪梨科技大學陸續率團訪問，與逢甲大學針對5G智慧應用、淨零科技及太空科技等重點研究領域之技術發展交換意見，開啟更多合作交流。
逢甲在帶動AI發展的過程中，整合多元的技術以滿足教學與研究的需要，除了提供實體Nvidia的算力環境，也與AWS、Azure、Google合作提供雲端環境以支持AI的運算需求。逢甲大學也將在今年啟用微軟基於OpenAI最新技術的 O365 Copilot，於教學與校務上全面推動，打造嶄新的AI校園環境，甚至連中文系與外文系學生都將在老師的引導下運用生成式AI，以一系列的必修課程，培養學生在文本理解與生成方面的技能。
事實上，逢甲師生在各項AI研究項目與競賽中的傑出表現，即顯現出多年深耕AI的成果，如由擁有台灣美聯社美譽的DIGITIMES及國家發展委員會合辦的臺灣首次生成式AI黑客松應用競賽，逢甲學生即榮獲首獎，展現出學生在雲端運算的實力與生成式AI創新應用的潛力。逢甲大學強調協助AI產業的落地，經由整合AI運算技術、機器人模擬與控制技術，開創智慧營建產業，重新塑造台灣營建產業的未來；與台灣人工智慧學校及精密製造園區廠商共同推動智慧製造「風火輪」計畫等，都是協助產業數位轉型的實證。
逢甲大學長期推動創新學制，以「整個大學都是你的學系」為目標，打破學系框架、跨領域跨系所選課，讓學生自主掌握學習主導權，並搭配已上線且將持續優化的「智慧選課系統」，引導學生修習跨領域課程。逢甲大學期許每一個學生，都能從他最愛的學系或跨領域專長畢業，學到他所期待的專業。
逢甲大學「以學生為本，以教學為首務」用心規劃辦學特色，所獲得之獎補助經費，全數運用於落實教學創新、聚焦智慧研究、深耕產學推廣等重點項目；而積極落實各項校務發展計畫，亦是逢甲大學在獎補助金額得以逐年提高，且獲得肯定的主要原因。