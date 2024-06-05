張育成投入中華職棒季中選秀？富邦悍將領隊林華韋：已和窗口接觸

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張育成是富邦捕手張進德的老弟，過去張育成就多次到富邦主場，還曾經開過球，加上經典賽時也曾在新莊比賽過，對中職環境不陌生。
張進德之前受訪時透露，自己也會跟老弟多聯絡，聊聊近況，彼此關心，並未談到是否回來打球的決定。
中職今年新人選秀會將於28日登場，今年中職選秀會選秀順序依序為富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿、味全龍。富邦握有狀元籤，而張育成若投入，勢必將影響選秀順位。
旅外大物都被挑走 中職選秀球探難選
這次選秀會，中職球隊各球探都有看到不錯的人選，但「看得到吃不到」，中職環境尚未健全，加上近年旅外風潮興盛，今年平鎮三大主力黃錦豪、林維恩和柯敬賢都確定旅外，其中林維恩光是簽約金就破100萬美元以上，身價驚人，不少好手都會考慮先以旅外為主。
林華韋表示，自己也有觀察一些選手狀況，不過要等玉山盃結束會比較明朗，也要盤點二軍球員狀況。
林華韋接受《自由時報》訪問時表示，去年原本評估今年高中球員的素質比較好，但聽起來旅外機會很多，本來以為有比較多人可以選，結果變成國外職業球隊挑走機會比較大，我們就受到國外球隊的參與影響，選擇機會變少。
至旅外球員回台，林華韋持正面態度，他認為，球員在國外打拚一陣子之後回到國內發展很正常，是職棒生涯中的一個過程，旅外球員未來回台，可以對國內棒球有一些影響，從選秀上面來看，球團會針對他們的位置、過往表現做評估，球迷也會充滿期待，整體而言十分正向。
球評「東哥」黃忠義說：「目前看來張育成若回台，對選秀會有點影響，尤其富邦握有狀元籤，但台鋼也可能有機會選到吳念庭、張奕等人，因此張育成會是關鍵。」
此外，陳聖平也可能加入中職選秀，黃忠義認為，台鋼需要加強很多守位，陳聖平看起來可以肩負很多位置，吳念庭也是，因此都可能會影響各隊原本的佈局。