睡一覺起來「滿床皮屑」！20萬人苦於乾癬 「這種藥」成新解方
起床時發現枕頭全是皮屑，頭皮又癢又痛，害張先生後腦出現莫名大片結痂，多次擦藥卻未能好轉，檢查才發現竟已是中重度乾癬；醫師說，台灣約有20萬名乾癬患者，高達8成的病灶會發生在頭皮，導致掉屑、癢痛甚至落髮，但現已有新型口服小分子標靶藥物可有效控制症狀，在頭皮等特定部位的效果更佳，用藥更便利。
家庭消費中心／綜合報導
台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長蔡呈芳説明，乾癬是常見的慢性皮膚發炎病變，男性罹患率比女性高，目前統計台灣每年新增約3000人，其中2成為中重度患者，若不穩定治療，恐引發全身系統性疾病如關節炎、心血管疾病、代謝症候群，進而影響患者的心理、生活及工作。
蔡呈芳表示，乾癬好發年齡有2個高峰期，分別落在30至39歲及60至69歲，這群患者大多扮演家庭重要角色，或正在探索人生方向，卻可能因疾病而受限。
台灣皮膚科醫學會醫師黃毓惠則說，目前中重度乾癬病人的治療非常多元，有光照治療、口服藥物及生物製劑等，現還有新型口服小分子標靶藥，相較於傳統治療，副作用少且可大幅改善頭皮、指甲、手掌心等特定部位的皮膚狀況，目前有每日服用2顆或1顆的選擇，可提升患者的用藥便利性與順從性，曾有調查統計近5成的乾癬患者優先選擇口服藥物，新型口服小分子標靶藥有望成為新解方。
台灣乾癬協會秘書長王雅馨則分享歐洲乾癬治療相關研究，「每投資1歐元（約新台幣35元），可獲得5.4歐元（189元台幣）的投資報酬率」，如能投資更多資源在乾癬療法，協助病友儘早回歸正常生活軌道，將能更提升國家社會生產力。