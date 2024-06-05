與林百里在喜相逢用餐！黃仁勳謝媒體雨中等待：time to go home
輝達執行長黃仁勳今（5）日晚間受邀赴台北東湖巷弄裡的「喜相逢麵館」用餐，一見到廣達董事長林百里開心打招呼，並稱對方是「my hero」，由於雨勢不小，黃仁勳也面露擔憂，提醒在場守候的媒體朋友「雨很大」、「time to go home」，最後更用台語問「哩巴豆不夭喔？（你肚子不餓喔）」，展現十足親民模樣。
記者鄭妤安、林莞茜／台北報導
輝達執行長黃仁勳此次為了COMPUTEX 2024來台，每日行程滿檔，今（1）日晚間受廣達董事長林百里邀請，到「全台最難訂位」的私廚料理喜相逢麵館用餐，黃仁勳表示，今晚要跟合作夥伴一起慶祝這是一個新的時代，由於晚間下雨，林百里也說黃仁勳帶來雨，笑稱是「遇水則發」。
媒體詢問研發中心進度？黃仁勳則稱「研發中心選址還不確定，已經確定的是，超級電腦會在高雄，而研發中心應該會在靠近台北的地方，原因是那邊已有百名員工在那，所以想再招千名員工」，並透露還想另外設一個漂亮的總部在台灣。
而第一次來到喜相逢麵館用餐的黃仁勳，也難掩興奮之情表示「我是第一次來，很興奮，裡面看起來很漂亮」，最後更是不斷催促眾人回家「拜託大家該回家了，辛苦了ok，大家回家喔」，向等待已久的媒體致謝。