中華男足6日主場戰阿曼！拚世界盃資格賽首積分　對戰數據一次看

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為力拚27年來世界盃資格賽第二輪首積分，中華男足組成最強陣容，包括陳柏良、蔡立靖、岳明峰和陳浩瑋等旅外好手，以及員陳子天、許念真、余智霖3名混血球員，可惜的是，後防大將殷亞吉因個人因素缺席。
中華男足在世界盃資格賽第二輪已經連敗4場，目前在D組排名墊底，已經確定無緣晉級下一輪，而中華男足在第二輪遭遇困境，4場比賽僅攻入1球，且失掉11球。
中華隊總教練Gary White表示：「這次在高雄的賽前備戰相當滿意，我們也很高興能夠回到台北田徑場，希望球員們能夠將訓練中的內容展現出來。」
隊長陳柏良則表示：「這次我們陣中有很多年輕球員，他們也明顯比3月食還要進入狀況，希望明天的比賽我們能夠在台北田徑場創造歷史。」
阿曼來勢洶洶 須提防兩大主力
世界排名77的阿曼在今年2月更換主帥，由捷克籍的Jaroslav Silhavy接掌兵符。在世界盃資格賽第二輪中，阿曼在主、客場皆以2：0擊敗馬來西亞，展現了不俗的實力。對於阿曼來說，想要晉級下一輪，對戰中華男足非贏不可。
中華男足必須提防阿曼Issam Al-Subhi和Muhsen Al-Ghassani兩名球員，兩人都是阿曼倚賴的進攻主力， Al-Subhi代表國家隊出賽28場攻入9球，Al-Ghassani則是在國家隊50場累計踢進10球。
阿曼主帥Jaroslav Silhavy說：「我們對中華隊前面狀態了解不多，但阿曼隊依然會以最認真的態度全力以赴面對這場比賽。」
中華男足vs阿曼 對戰關鍵數據
- 這是中華男足與阿曼第二次正式交手。
- 雙方於2023年11月首次交手，當時阿曼以3：0擊敗中華男足。
- 阿曼在最近4場正式比賽中保持不敗，並在其中3場比賽中完封對手。
- 阿曼今年在6場正式比賽中僅輸1場，唯一落敗是2023年AFC亞洲盃小組賽以1：2敗給鄰國沙烏地阿拉伯。
- 中華男足在最近4場比賽中全部失利。