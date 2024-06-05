全智賢太扯了！46歲、生過兩胎「腰部沒贅肉」 做瑜伽畫面超驚人
南韓巨星全智賢戲齡26年，交出電影《我的野蠻女友》系列、劇集《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等代表作，2012年嫁給金融才子崔俊赫，4年後誕下一子，2018年1月再添一名男娃。日前全智賢的新代言照片曝光，已經年過40歲、生過兩胎的她，即便沒有修圖，身材依然無懈可擊。
記者楊穎軒／綜合報導
全智賢近來為南韓熱銷第一名的時尚運動休閒品牌拍廣告，官方近日釋出全新形象照，全智賢穿上小可愛和瑜伽褲，貼身衣料讓她零贅肉身材無所遁形，還有換上中空上衣、寬鬆長褲的造型，小露蠻腰和肚臍眼，不惑之年的體態無從挑剔，相當傲人。
除了廠商代言接不完，戲劇方面，全智賢接下新影集《暴風圈》（暫譯），劇情充滿諜報驚悚元素，男主角為首度搭檔的姜棟元，該劇的編劇為電影《下女的誘惑 》丁瑞慶，影集《淚之女王》金熙元執導演筒，幕前、幕後黃金卡司聯手打造一部關於暗殺行動、政治角力、權謀算計和間諜特務的故事。
全智賢在《暴風圈》飾演外交官「徐聞柱」，將運用自己犀利的洞察能力試圖揭開恐怖攻擊背後的始作俑者，姜棟元此次身兼男主角和執行製片，飾演被未知謎團籠罩的國際特工「白山湖」，本劇預計2025年在Disney+ 獨家上線。