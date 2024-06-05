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全智賢太扯了！46歲、生過兩胎「腰部沒贅肉」　做瑜伽畫面超驚人

▲46歲全智賢生過兩胎，腰部找不到贅肉，做瑜伽畫面太驚人。（圖／Netflix提供）
▲46歲全智賢生過兩胎，腰部找不到贅肉，做瑜伽畫面太驚人。（圖／Netflix提供）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓巨星全智賢戲齡26年，交出電影《我的野蠻女友》系列、劇集《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等代表作，2012年嫁給金融才子崔俊赫，4年後誕下一子，2018年1月再添一名男娃。日前全智賢的新代言照片曝光，已經年過40歲、生過兩胎的她，即便沒有修圖，身材依然無懈可擊。

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全智賢近來為南韓熱銷第一名的時尚運動休閒品牌拍廣告，官方近日釋出全新形象照，全智賢穿上小可愛和瑜伽褲，貼身衣料讓她零贅肉身材無所遁形，還有換上中空上衣、寬鬆長褲的造型，小露蠻腰和肚臍眼，不惑之年的體態無從挑剔，相當傲人。

▲▼全智賢（上圖，下起）、朴秉恩、金是兒特地為《屍戰朝鮮》拍宣傳畫報。（圖／Netflix、The photographer：Kim Young-bae）
▲全智賢是南韓一線女演員，據傳電視劇單集片酬高達2億元韓圜（約460萬新台幣）。（圖／Netflix提供）
除了廠商代言接不完，戲劇方面，全智賢接下新影集《暴風圈》（暫譯），劇情充滿諜報驚悚元素，男主角為首度搭檔的姜棟元，該劇的編劇為電影《下女的誘惑 》丁瑞慶，影集《淚之女王》金熙元執導演筒，幕前、幕後黃金卡司聯手打造一部關於暗殺行動、政治角力、權謀算計和間諜特務的故事。

全智賢在《暴風圈》飾演外交官「徐聞柱」，將運用自己犀利的洞察能力試圖揭開恐怖攻擊背後的始作俑者，姜棟元此次身兼男主角和執行製片，飾演被未知謎團籠罩的國際特工「白山湖」，本劇預計2025年在Disney+ 獨家上線。

▲奔50歲、2寶媽全智賢保養得宜，體態相當驚人。（圖／ANDAR IG）
▲▼奔50歲、2寶媽全智賢保養得宜，體態相當驚人。（圖／ANDAR IG）
▲▼奔50歲、2寶媽全智賢保養得宜，體態相當驚人。（圖／ANDAR IG）
▲▼全智賢腰間看不到一絲贅肉。（圖／ANDAR IG）
▲全智賢腰間看不到一絲贅肉。（圖／ANDAR IG）
▲全智賢穿中空上衣，小蠻腰忽隱忽現。（圖／ANDAR IG）
▲▼全智賢穿中空上衣，小蠻腰忽隱忽現。（圖／ANDAR IG）
▲▼全智賢穿中空上衣，小蠻腰忽隱忽現。（圖／ANDAR IG）
▲全智賢（左圖）和姜棟元合作的新劇《暴風圈》已經開拍。（圖／Disney+提供）
▲全智賢（左圖）和姜棟元合作的新劇《暴風圈》已經開拍。（圖／Disney+提供）

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