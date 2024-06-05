7-11拿鐵、美式買一送一！伯爵奶茶也半價喝　全家寄杯咖啡買6送6

618戰局拉長！淘寶一檔33天、免運門檻再降　momo全家取貨請吃冰

▲618檔期網購業者拉長戰局，淘寶推出33天優惠，且免運門檻再降，活動期間只要購買約442元台幣就能免運費。（圖／官方提供）
▲618檔期網購業者拉長戰局，淘寶推出33天優惠，且免運門檻再降，活動期間只要購買約442元台幣就能免運費。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

618檔期各業者陸續起跑，淘寶今年行銷方式改變，觀察到Ｚ世代消費者購買習慣，已經不再追求檔期下單，傾向想買隨時買，因此今年618推出33天，同時，更是針對618期間將免運門檻降到99元人民幣(約442元台幣)，選擇超商取貨還有機會獲得咖啡一杯。momo首波暖身慶於6月9日起跑，全新「mo店+」祭出連續10天免運，同時祭出仟萬回饋，希望拉抬買氣。

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天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟觀察，台灣電商市場發展已慢慢落入被價格競爭框架住的格局，觀察Z世代已成為社群和電商的主要消費族群，針對該族群，聚焦「簡單、好玩、顏價比最高」為主力核心。在與市調公司的調查中分析出，Z世代的消費者追求潮流趨勢，且不再對特定電商品牌抱有忠誠，只要其他平台同商品價格更低，就會選擇轉換到其他電商平台購買。此外，每年在電商通路上的花費低於3萬元，消費時精明理性，追求高性價比。調查也顯示，Z世代偏好使用「超商取貨」服務，不必受制物流的時間限制。

為了搶進Z世代用戶，淘寶今年618期間，祭出長達33天優惠期。在這波優惠中，最讓人有感的是，淘寶PLUS免運門檻從原本的199元人民幣降至99元，等於不用500元台幣就能直接免運送到台灣。此外，整合天貓和淘寶兩大平台，6月20日前台灣消費者除了活動商品立減8.5折或天貓淘寶平台商品跨店滿減每滿人民幣300立減50 元無上限，累積消費滿人民幣618元，即可登錄參加抽獎，有機會拿走iPhone 15、機票兌換券等。

新淘友則有多重福利，包括：直郵訂單立減30元運費、刷卡免3%手續費，下單選擇7-ELEVEN取貨還能獲得50元購物金。取貨選擇使用官方直郵並超商取貨，即可免費升級享稅費全包及售後保障服務；選擇7-ELEVEN取貨，有機會獲得中杯熱美式兌換券或7-ELEVEN購物金。

▲momo 618暖身慶6月9日開跑，豪祭破仟萬回饋用戶，mo店+更是祭出連續10天免運。（圖／官方提供）
▲momo 618暖身慶6月9日開跑，豪祭破仟萬回饋用戶，mo店+更是祭出連續10天免運。（圖／官方提供）
momo 618檔期也開跑，首波暖身慶於6月9日至6月17日，全新「mo店+」祭出連續10天免運。為了提高買氣，祭破仟萬回饋，包含下單就有機會抽中「華航亞洲線不限航點來回機票」，還有強勢回歸的「組隊賺回饋」揪團拚最高3% momo幣回饋，疊加28家銀行最高回饋20%，全站回饋最高達23%。

6月9日起凡購買mo店+商品，單筆滿699元並選擇7-ELEVEN超商取貨，即可享用「7-ELEVEN御料小館辣味雞柳條」；於momo購物網單筆下單滿399並選擇全家超商取件，則享「全家fami!ce霜淇淋」。momo粉絲最愛的兩大「momo幣免費送」活動同步動員，每日準時搶紅包、簽到分享就能領momo幣。

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