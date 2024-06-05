618戰局拉長！淘寶一檔33天、免運門檻再降　momo全家取貨請吃冰

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了搶進Z世代用戶，淘寶今年618期間，祭出長達33天優惠期。在這波優惠中，最讓人有感的是，淘寶PLUS免運門檻從原本的199元人民幣降至99元，等於不用500元台幣就能直接免運送到台灣。此外，整合天貓和淘寶兩大平台，6月20日前台灣消費者除了活動商品立減8.5折或天貓淘寶平台商品跨店滿減每滿人民幣300立減50 元無上限，累積消費滿人民幣618元，即可登錄參加抽獎，有機會拿走iPhone 15、機票兌換券等。
新淘友則有多重福利，包括：直郵訂單立減30元運費、刷卡免3%手續費，下單選擇7-ELEVEN取貨還能獲得50元購物金。取貨選擇使用官方直郵並超商取貨，即可免費升級享稅費全包及售後保障服務；選擇7-ELEVEN取貨，有機會獲得中杯熱美式兌換券或7-ELEVEN購物金。
momo 618檔期也開跑，首波暖身慶於6月9日至6月17日，全新「mo店+」祭出連續10天免運。為了提高買氣，祭破仟萬回饋，包含下單就有機會抽中「華航亞洲線不限航點來回機票」，還有強勢回歸的「組隊賺回饋」揪團拚最高3% momo幣回饋，疊加28家銀行最高回饋20%，全站回饋最高達23%。
6月9日起凡購買mo店+商品，單筆滿699元並選擇7-ELEVEN超商取貨，即可享用「7-ELEVEN御料小館辣味雞柳條」；於momo購物網單筆下單滿399並選擇全家超商取件，則享「全家fami!ce霜淇淋」。momo粉絲最愛的兩大「momo幣免費送」活動同步動員，每日準時搶紅包、簽到分享就能領momo幣。