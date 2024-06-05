抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生拿上網轉賣 「開價35萬」慘遭酸爆
「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館演，而全台灣十幾所大學校區也同步進行轉播，現場還有抽獎活動，獎項中更包含「黃仁勳簽名的RTX 4080 Super顯示卡」，沒想到竟有幸運中獎學生，將獎品放上網競標，更因為溝通誤解，讓他直接標出「35萬」的驚人起標價，完整過程曝光也被酸爆。
記者潘毅／綜合報導
臉書社團「電腦零件專賣社團」日前有幸運學生現身，他在6月2日那天參加學校直播活動，幸運抽中了黃仁勳簽名顯卡大獎，回家後便拿上了寫上「RTX 4080 Super黃爸爸簽名板」，進行價格競標，交易方式則是面交、現場轉帳。
沒想到這位幸運學生不久之後，又貼出一張私訊截圖，學生表示，「目前這邊最高35」，而買家馬上喊了一個「36」。於是轉賣學生便在競標文上更新拍賣現況，「目前喊到36萬，這邊公開競標」。
沒想到隨後卻引出喊價買家驚呼，「你的35是萬喔？要不起要不起，小的先退下」，疑似誤會對方喊價是35k（3萬5），一來一往直接差了10倍。實際查看目前市面上RTX 4080 Super顯示卡售價，全新價格大約在3萬6至4萬4不等，因品牌、性能而有所差異。
轉賣文隨後也開始遭到大批網友狂酸，目前原文已經刪除，不少網友仍搖頭，「想錢想瘋了」、「比較好奇那個35萬是誰喊的，不會是自己掰的吧」、「真的有人這樣玩哦」。
事實上，黃仁勳本次台灣行展現十分親民的態度，到哪裡都很願意幫民眾簽名，在他幫味全龍開球那天，就曾有熱情粉絲直接買了顯卡殺去現場，黃董也直接在上頭簽名，因此「黃仁勳簽名的顯示卡」數量還會不斷增加，也讓許多人認為賣到35萬根本是天方夜譚。