66歲陳文茜玩交友軟體找男人！獨遊義大利豔遇：真的碰到真愛了
66歲知名主持人陳文茜受疾病纏身，今年（2024）身體狀況終於改善，因此決定要出國度假，5月底已經獨自前往義大利旅行，目前正在往威尼斯的旅途中。她特別在行前採訪2位最愛獨自旅行的老友，分別為金鐘獎主持人王浩一、旅行作家邱一新，三人暢談「旅行」對他們的意義。陳文茜甚至還直接跟2位老友說：「我要去開交友軟體！」更意外在義大利當地碰上「真愛」。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳文茜自曝，過去曾經被朋友起鬨，嘗試去玩交友軟體，但覺得很無聊，「我在想是不是我根本就不需要愛情，才會覺得交友軟體這麼無聊，而且我對人是很有防備心的，特別是在交友軟體上，所以我不覺得我一定會成功，但我要開始練習使用。」
聽聞陳文茜的發言，王浩一跟邱一新則立刻獻上祝福，希望陳文茜在義大利行能真的交上新朋友。陳文茜開玩笑表示，包括盛治仁等所有朋友對她旅遊的祝福都是「艷遇」，如果在網路上交友順利，希望可以劈腿一個做披薩、一個釀酒的。
陳文茜也在臉書分享義大利的景色、心情，表示完全愛上了威尼斯，雖然飛行還有舟車勞頓讓她臉色蒼白，但她真的找到了「真愛」，只是這個真愛不是男人，而是西西里島的檸檬水，「它甜蜜，它幸福於心，它唇齒留香，它激情迴盪，它永不厭倦，它沒有誑言。我的艶遇，如此迷醉，相逢又相識，而且產量源源不決，哼，誰與爭鋒？」