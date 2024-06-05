Joeman開箱1萬6800肉粽！浮誇表情挨批假鬼假怪 他親點有錢關鍵
在YouTube上擁有258萬粉絲訂閱的網紅Joeman是台灣頂流網紅，年收入也擠進台灣資產前1%，是妥妥的人生勝利組。近日，Joeman在臉書發文回擊酸民，同時分享自己的金錢觀與價值觀，同時點出自己之所以能夠富有的關鍵，面向面對負面批評。
記者張一笙／綜合報導
Joeman昨（4）日因應端午節快到了，因此在頻道上釋出最新一集他的熱門節目《Joe是要對決》，並以16800元的奢華粽子來對決45元的平價粽子，其中當痣作人（製作人）公布知名酒店品牌聯合推出的粽子禮盒要價16800元時，Joeman驚訝地當場崩潰。有酸民看到以後，在Joeman頻道留言處譏諷：「Joeman明明很有錢，幹嘛在那邊假鬼假怪！」
Joeman發文回擊道：「我很討厭別人對我說『反正你那麼有錢，沒差啦』，只要是正當工作，沒有人的錢是大風颳來的。」Joeman強調自己並不認為自己很有錢，但他認識不少有錢人，即便是身價數十億的老闆，吃飯有剩還是會打包、買東西還是會比價，甚至買車會挑折舊低、能節稅的買，買錶也會挑保值的。
Joeman點出有錢人的思維，就是「重視細節」。Joeman認為，很多人都搞錯順序，覺得只要有錢，就能夠亂花錢，但事實是有錢人正是因為不亂花錢，所以才會有錢。Joeman心痛地直呼：「更何況這是一顆16800的粽子，正常人都會激動吧！」別接著補充表示：「這價格除了粽子還有附龍圖騰的盤子跟杯子，後來冷靜下來後覺得很適合龍年的我。」