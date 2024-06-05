眼皮下垂、視力模糊！到下午就肌肉無力　小心罕見「重症肌無力」

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邱浩彰指出，重症肌無力發病初期主要影響眼睛肌肉，9成病友會出現明顯的眼皮下垂、大小眼、複視或視力模糊等「眼肌型」症狀；此外，患者常在早晨起床時肌肉力量正常、活動自如，到了下午或傍晚便「斷電」，產生肌肉無力的症狀，雖經休息或睡眠後能改善，但活力往往不到「滿電量」的20％，甚至只有5~10％。
另邱浩彰說，約5~8成病友會在2至3年內惡化為「全身型」重症肌無力，出現無力咀嚼、吞嚥困難、口齒不清、聲音沙啞、四肢無力、頸部無力而難以抬頭、走路爬梯困難、呼吸困難等症狀，嚴重時恐導致呼吸衰竭，有致死風險。
國外研究顯示 ，重症肌無力由於症狀反反覆覆，加上疾病認知不足，病友從發病到確診平均需歷經4.8年、3位醫師的診斷，其中第一次就醫被錯誤診斷的機率高達5成。民眾若莫名出現眼皮下垂、大小眼、複視等眼睛症狀，應盡快諮詢神經科，及早確診與治療。
台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏說，目前有2成左右的頑固型重症肌無力病友無法使用傳統免疫藥物，或效果不如預期，且研究顯示，頑固型病友因吞嚥困難而使用鼻胃管的比例高達85倍，一年內急診與住院治療的比率則超過5成，是一般肌無力病友的1.6~2.5倍，而病情嚴重需進加護病房的比例甚至高達3.5倍。
值得期待的是，隨著分子生物學的進步，重症肌無力也邁向生物製劑輔助個人化精準治療的時代，對此葉建宏說，生物製劑依作用機轉可分為抑制補體、減少抗體、打壓T細胞、打壓B細胞等4種，適用於頑固型重症肌無力病友，有助病友快速且長期穩定病情，從而達到長期緩解的目標。