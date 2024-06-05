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AI讓天氣預報準10倍！黃仁勳NVIDIA合作氣象署　讓世界看見臺灣

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳不斷強調， AI 技術能和氣候預報結合，提供更準確的天氣和防災資訊。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳不斷強調， AI 技術能和氣候預報結合，提供更準確的天氣和防災資訊。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台大體育館演講，透露 NVDIA 和中央氣象署合作推出「Earth-2 數位孿生模型」，期盼透過 AI 能更準確預測地球氣候變化，對此氣象署也解謎，和 NVIDIA 的合作，主要是進行「AI 天氣降尺度技術的訓練與研究」，可將資料精細度提升10倍以上，技術成熟後，將對颱風中心附近最大風速、海面颱風結構等預報能力有大幅提升。

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黃仁勳在今年3月美國 GTC（GPU Technology Conference）大會及6月台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），都重點提及名為「CorrDiff」的應用技術，而這個「生成式擴散AI模型」，也是 NVIDIA 與氣象署，在2022年開始合作開發的「AI天氣降尺度技術」基礎。

氣象署說明，「AI天氣降尺度技術」主要是目的是「將25公里水平解析度」的全球數值模式資料，轉換並提升為「2公里的高解析度訊號」，經由 AI 模型的訓練，可將資料的精細度提升「10倍」以上，簡單來說，就是透過降尺度的方式「讓東西變更清晰」，也可以表達出更細緻的現象，對於天氣預報來說，氣象圖的呈現也能更細緻。

▲「AI 天氣降尺度技術」，主要就是透過降尺度的方式「讓東西變更清晰」，表達出更細緻的現象。（圖／中央氣象署提供）
▲「AI 天氣降尺度技術」，主要就是透過降尺度的方式「讓東西變更清晰」，表達出更細緻的現象。（圖／中央氣象署提供）
氣象署分享，「CorrDiff AI天氣降尺度」能夠成功建立的關鍵核心有3大元素：

🟡使用大量且高品質的訓練資料

🟡有效的演算法

🟡足夠軟硬體資源的支持

「CorrDiff AI天氣降尺度」就是使用大量且高品質、基於傳統物理科學的數值預報模式產出資料，作為訓練養分，在實際應用上，氣象署比較25公里的全球天氣預報模式，與經過應用 CorrDiff 技術所得到的2公里高解析度訊號後，結果顯示AI天氣降尺度技術，具有提升颱風中心附近最大風速，以及海面颱風結構的預報能力。

「AI天氣降尺度技術」仍在發展與驗證階段，氣象署持續利用它進行不同天氣系統的測試，例如梅雨鋒面等，期盼未來能提供更好的天氣預報服務，也能產製高品質模式資料，支援AI應用技術的發展。


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