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天氣預報／上下班注意！今雷雨「不定時轟炸」　南台灣嚴防大雨

▲今天西半部，降雨機率較高且雨區廣泛，不定時有短暫陣雨出現，且短時間的雨勢很明顯。（圖／記者張志浩攝）
▲今天西半部，降雨機率較高且雨區廣泛，不定時有短暫陣雨出現，且短時間的雨勢很明顯。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

台灣附近水氣再增多！中央氣象署指出，今（6）日「華南雲雨區」東移，台灣南部地區及中部山 區有「短暫陣雨或雷雨」，午後有局部大雨發生的機率，北台灣在內的其它地區則有「局部短暫陣雨」。

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氣象署預報員張承傳詳細說明，今天「華南雲雨區」雲系從台灣海峽移入西半部，降雨機率較高且雨區廣泛，不定時有短暫陣雨出現，且短時間的雨勢很明顯，建議民眾外出攜帶雨具。氣溫部分，北部攝氏22至26度、中部攝氏23至30度、南部攝氏24至31度、花東攝氏23至29度。

▲華南雲雨區東移，今天南部及中部山區有短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
▲華南雲雨區東移，今天南部及中部山區有短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：陰短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏23至26度
📍新北市：陰短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏22至25度
📍桃園市：陰短暫陣雨，降雨機率60％ ，氣溫攝氏22至24度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏24至29度

🟡南台灣天氣
📍台南市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏25至30度
📍高雄市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％，氣溫攝氏25至30度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：陰時多雲短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏24至29度

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