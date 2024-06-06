天氣預報／上下班注意！今雷雨「不定時轟炸」 南台灣嚴防大雨
台灣附近水氣再增多！中央氣象署指出，今（6）日「華南雲雨區」東移，台灣南部地區及中部山 區有「短暫陣雨或雷雨」，午後有局部大雨發生的機率，北台灣在內的其它地區則有「局部短暫陣雨」。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員張承傳詳細說明，今天「華南雲雨區」雲系從台灣海峽移入西半部，降雨機率較高且雨區廣泛，不定時有短暫陣雨出現，且短時間的雨勢很明顯，建議民眾外出攜帶雨具。氣溫部分，北部攝氏22至26度、中部攝氏23至30度、南部攝氏24至31度、花東攝氏23至29度。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：陰短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏23至26度
📍新北市：陰短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏22至25度
📍桃園市：陰短暫陣雨，降雨機率60％ ，氣溫攝氏22至24度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏24至29度
🟡南台灣天氣
📍台南市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏25至30度
📍高雄市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％，氣溫攝氏25至30度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：陰時多雲短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏24至29度