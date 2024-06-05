摔車手撐地「手腕腫了」！竟是舟狀骨骨折 醫：近10%無法癒合
35歲彭小姐騎車時不慎擦撞，手部撐地造成挫傷、腫痛，但無其他外傷，且痛感還可忍受，事發後仍騎車，數天後卻發現腫痛未消退，到大醫院骨科就醫，才發現手腕的舟狀骨已骨折，所幸無明顯移位，她立即接受2個月石膏治療，症狀順利改善，且X光可看出骨頭癒合。
家庭消費中心／綜合報導
台大 新竹分院骨科部主治醫師李育成說，腕部骨頭共有8塊，其中舟狀骨骨折最為常見，也最常被忽視，典型症狀包括靠近拇指基底處腫痛，拇指活動度下降無法出力，不過舟狀骨骨折往往伴隨其他上肢挫傷與骨折，拇指症狀相對少被注意，導致未及時治療，只要透過X光或電腦斷層影像學進行判斷，並評估其骨折型態及位置，即可選擇最適合療法。
李育成指出，舟狀骨因為特殊的血液循環解剖結構，有將近10%病人會發生舟狀骨不癒合，且愈近端的舟狀骨骨折愈常見不癒合，產生舟狀骨缺血性壞死的機率也愈高，若無及時發現並妥善治療，除後續可能需要接受更複雜的手術外，還可能產生手腕關節的退化性關節炎，造成永久性損傷，不可不慎。
此外，李育成解釋，舟狀骨中段及遠端的非移位性骨折，可藉由石膏包覆治療得到妥善結果，若是較複雜的舟狀骨骨折，可藉由手術復位與加壓螺釘的固定方式，增加舟狀骨骨折的穩定性，並於術後配合石膏保護，降低後續產生併發症的機率。
李育成並建議，若於明顯的外傷事件後，感覺腕部局部的疼痛遲未恢復，則應就醫檢查，才能接受適當治療。