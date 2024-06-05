臺灣工藝中心歡慶70週年 「六五工藝節」系列開跑

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他說，訂定「六五工藝節」為臺灣工藝人的重要節慶，其意義是以創辦人顏水龍做為精神象徵，所以採用顏水龍生日6月5日做為「六五工藝節」。其次則是響應聯合國訂定「世界環境日」訴求，鼓勵大眾檢視生活與愛護地球環境等議題，正符合工藝中心長期推動自然環境永續與友善發展之精神。
陳殿禮指出，兼顧這兩項國際性與在地性意涵，並經過各大工藝團體代表與先進共識與支持下，訂定「六五工藝節」象徵臺灣工藝精神與價值，並紀念顏水龍在臺灣工藝發展史上的卓越貢獻，期盼喚起全民對臺灣工藝的重視。
「六五工藝節」開幕當日特別邀請與會來賓穿戴或攜帶工藝品出席，除響應與實踐生活工藝美學，也同時向工藝中心獻上祝福；開幕儀式則由電光企業股份有限公司代表及工藝中心主任陳殿禮等貴賓共同為顏水龍老師的「熱帶魚」馬賽克壁畫揭幕，宣示「六五工藝節」活動起跑。
「熱帶魚」馬賽克壁畫為顏水龍於1973年(時年70歲)應電光牌衛浴設備公司之邀所創作，這也是顏水龍唯一以海洋為題材的馬賽克壁畫。《熱帶魚》在電光牌台北門市改建時因工程碎裂成多塊，董事長李昭亭出資請顏水龍學生進行修復工作，完成修復後將該作品捐予工藝中心保存迄今。
「2024-2025年工藝遶境展」第一境【風起－南投】作為六五工藝節的重頭戲之一，於今（5）日同時開展，該展緣起顏水龍1937年的全臺火車環島工藝產業調查及1954年促成工藝中心成立之始，主軸以「大樹」串起工藝生態發展的脈絡，經由「風」的傳遞，將工藝種子散播到各地，此次藉由工藝遶境展開全國六個地區的跨域「巡」禮，期待如媽祖遶境般讓工藝典藏回返地方，發揮齊聚力量，重新發掘臺灣工藝的靈力連結。
6月6日將推出「工藝大師—獻藝傳心」活動，邀請七位藝師及二十一位學生，以現場展演方式帶來七項精湛工藝。6月7日則將啟航工藝行旅路線，以文化與工藝作為路徑，陸續推出全臺各區適合各族群的工藝行旅計100條路線。6月8日至6月10日端午節三天連假期間，舉辦熱鬧溫馨的臺灣綠工藝假日廣場及臺灣社區工藝展示等相關活動。