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哈囉舒華！婁峻碩又被認錯　崩潰傻眼曬截圖：我黑得像炭

▲婁峻碩又被認錯！今（5）日婁峻碩在Threads上曬出一張「哈囉舒華！」為開頭的IG對話紀錄截圖，崩潰地表示：「我黑得像炭！」（圖／記者陳明中攝影）
▲婁峻碩又被認錯！今（5）日婁峻碩在Threads上曬出一張「哈囉舒華！」為開頭的IG對話紀錄截圖，崩潰地表示：「我黑得像炭！」（圖／記者陳明中攝影）

記者張一笙／綜合報導

30歲男歌手婁峻碩是「五堅情」的成員之一，近年不僅在音樂上也亮眼的表現，綜藝、戲劇等領域都有優秀作品，平時也會透過社群平台跟粉絲互動，透過Threads分享生活。時常被粉絲認錯的婁峻碩，今（5）日在Threads發文曬出IG對話錄截圖，並表示有人將他誤認成韓國大勢女團(G)I-DLE的台灣成員葉舒華，貼文一出讓不少粉絲們都笑瘋，並表示舒華皮膚那麼白，怎麼可能會認錯，婁峻碩則無奈地回覆：「我黑得像炭！」

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▲婁峻碩透露，有學生將他跟韓國大勢女團(G)I-DLE的台灣成員葉舒華認錯。（圖／翻攝自婁峻碩Threads）
▲婁峻碩透露，有學生將他跟韓國大勢女團(G)I-DLE的台灣成員葉舒華認錯。（圖／翻攝自婁峻碩Threads）
透過婁峻碩的截圖可以知道，有粉絲將他誤認為舒華，並在私訊中希望他能夠錄製一段給畢業生的祝福影片。婁峻碩在Threads上無奈地表示：「不是，我知道我最近常被認錯！但是...舒（華）？」貼文一出，讓不少粉絲們都笑翻。有粉絲表示：「要確欸！舒華白到發光餒！」婁峻碩也無奈地回應：「我黑得像炭！」

有粉絲指出，或許是因為婁峻碩的IG帳號與舒華的相似，才會搞錯，也有粉絲表示根本就是學生不認真，將傳給其他藝人的內容沒有檢查就直接複製貼上。歌手鼓鼓也笑著在婁峻碩的Threads底下留言表示：「我這也有請你錄的，還是我轉給您？」

▲(G)I-DLE台灣籍成員葉舒華，有曾因身體因素，無法參與團體演出。（圖／葉舒華IG）
▲舒華皮膚十分白皙，因此有粉絲笑說怎麼可能會認錯婁峻碩與葉舒華時，婁峻碩崩潰地表示：「我黑得像炭！」（圖／翻攝自葉舒華IG）
事實上，婁峻碩2天前才在Threads上發文分享自己被國中女學生誤認為黃偉晉的故事。如今，婁峻碩再被粉絲誤認成舒華，再度吸引粉絲們熱烈討論。

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