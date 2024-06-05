欣梅爾一定也會這麼做！中捷長髮哥紅到日本了 芙莉蓮官方也發文
勇者欣梅爾一定也會這麼做！台中捷運5月中旬發生持刀攻擊事件，而被外界視為英雄車上乘客們，也在台中市府接受表揚，其中「長髮哥」許瑞顯更是引用動漫《葬送的芙莉蓮》名句「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，沒想到英勇行為竟然直接紅回日本，大批動漫迷盛讚「你也是勇者！」
記者潘毅／綜合報導
昨（4）日的表揚大會上，長髮哥許瑞顯表示，自己不敢以英雄自居，事發當下是本能反應，想讓傷亡減到最輕才會上前制止兇嫌，他更引述日本動漫《葬送的芙莉蓮》的金句：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的。」
沒想到此話一出，許瑞顯的事蹟也瞬間傳回日本，不但有網路媒體進行報導，其關鍵字「欣梅爾」更一度登上x平台日本流行趨勢，就連《葬送的芙莉蓮》漫畫官方，也在今（５）日發出漫畫內容，同樣是由主角芙莉蓮說出「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的！」貼文下方也吸引大批粉絲提到徐瑞顯的英勇事蹟。
此外，《NOWnews今日新聞》長髮哥許瑞顯的受訪影片中，也出現大量的日本、韓國以及世界各地網友留言，讚揚他的英勇事蹟「你也是拯救人們的勇者」、「御宅族的榜樣，台灣的勇者」、「謝謝你幫我們御宅族創造好名聲」、「希望你的傷能痊癒！台灣的勇者加油」。