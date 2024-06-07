全聯「6元美食」跳水價紅了！店員被燒到暗槓2包：比60元便當難搶

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貼文曝光後，不少網友婆媽回應「自從開始特價之後....從未看到任何一包身影」、「以前沒特價時就會買，現在特價一包都沒看到」、「特價之後一包都沒搶到過，好想吃....」、「上次要去買，看到店員都自己結帳1組，冰箱就剩下1包了」、「阿在伯超好吃的，沒特價也會買來吃」、「這特價比60元便當更難搶啊...撲空好幾次了，也不能預留。」
阿在伯老字號麵食產品爆紅！蔥抓餅、水餃老饕超愛
事實上，網友提到的這包蔥油餅可大有來頭，是台灣知名麵食品牌阿在伯，隸屬在奇巧調理食品底下，創辦人兼董事長在民國67年就創立公司，早期他對麵食文化的濃厚興趣，致力於冷凍水餃開發，成功研發後，廣受老饕喜愛。
後來不斷從手工到機械自動化生產，秉持高水準的品質監控，加上持續研發新產品，讓阿在伯這個品牌在冷凍麵食市場擁有一片天，而阿在伯也不只有賣蔥油餅，還有水餃、鍋貼、蔥肉包等等，都是相當熱銷的產品，這回全聯推出特價行銷，造成內行婆媽瘋搶，意外掀起話題。
煎蔥油餅一步驟不要忘！吃起來蓬鬆酥脆
煎蔥油餅對許多人來說肯定是一個非常簡單的料理，不過要怎麼煎得好吃呢？首先倒入油之後，先將蔥油餅煎到兩面稍微焦黃，接下來步驟非常重要，大家如果看過早餐店煎蔥油餅就知道，店員都會拿兩隻鏟子像拍手一樣，一直往裡面推擠蔥油餅，這時候民眾也可以用兩隻鍋鏟執行這個步驟，接著再煎到兩面金黃，就能有蓬鬆又酥脆口感的好吃蔥油餅囉！
🟡全聯阿在伯蔥油餅資訊
📍優惠時間：即日起至6月13日
📍售價：119元買一送一
📍品名：就厚工蔥抓餅
📍規格：1200g （1包10入）