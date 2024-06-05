漫畫星《食屍鬼》2週年！聯名金色三麥推「屍麥唷:)主題快閃店」

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3+1間最潮打卡屍樂園！漫畫星《食屍鬼》攜手SUNMAI金色三麥推聯名餐飲
漫畫星原創經紀作品《食屍鬼》與知名餐飲品牌「SUNMAI金色三麥」聯名打造「屍麥唷:)主題快閃店」，將《食屍鬼》漫畫中末日世界場景及角色搬到3間台北及1間台中金色三麥店點，變身最潮屍樂園！6月7日至7月24日快閃期間，推出食屍鬼xSUNMAI金色三麥限定餐點：4款限定啤酒、闇黑炸雞、闇黑墨魚酥及喪屍風格闇黑漢堡系列，讓粉絲置身於漫畫場景中，享受發狂的味蕾饗宴。
此外，漫畫星也祭出雙重打卡活動：6月7日至7月24日於食屍鬼xSUNMAI金色三麥主題快閃店內，與店內《食屍鬼》佈置或任一角色錄影拍照，上傳IG 限時動態或貼文，並追蹤漫畫星官方IG，即可獲得限量《食屍鬼》精美扇子周邊；現場閱讀《食屍鬼－SUNMAI金色三麥番外篇「屍麥唷:)」》漫畫，並在留言處留言，於結帳時出示即可獲得限量《食屍鬼》野餐墊，邀請粉絲一同到最潮屍樂園玩樂！
「屍態」大軍來襲！漫畫星推獨家《食屍鬼》人臉AI分析獲取你的喪屍分身
橘子集團旗下漫畫星更重磅推出「這裡拍拍～屍麥唷:)」人臉AI分析，應用「擴增、物件偵測技術」保留作者筆下的喪屍風格，如紅眼、尖牙等，並結合「漏斗型提示技術」擷取粉絲照片的外貌特徵，透過AI分析結果呈現擬真的屍態效果，就能立即獲取你的喪屍分身。即日起至活動網站上傳照片，就能變身黃色書刊筆下的喪屍樣貌，還能找出最近生活中導致你發狂失態的原因，完成分析即可獲得SUNMAI啤酒免費兌換券，邀粉絲一起屍態狂歡！
漫畫星經紀作品《食屍鬼》連載破100話、點閱破80萬 獲台灣原創IP風雲榜雙料冠軍
橘子集團為孵育台灣原創產業發展，自2021年成立原創內容平台「漫畫星」及「文學星」，雙平台迄今累積作品破2,000部，提供讀者豐富的數位娛樂內容。漫畫星旗下經紀作品《食屍鬼》，由金鐘獎動畫節目獎《勇者系列》作者黃色書刊創作，連載2週年已破100話、點閱數破80萬！《食屍鬼》漫畫中生動描繪人類與喪屍在末日世界中的愛恨情仇，透過黃色書刊獨特的黑色幽默，顛覆刻板印象、發人深省，廣獲讀者口碑好評！曾榮登2023第二屆原創IP風雲榜「TOP IP獎」及「動畫潛力獎」雙料冠軍，本次主題快閃店期能攜手台灣知名餐飲品牌掀起屍態新潮流！
【2024 漫畫星《食屍鬼》 x SUNMAI金色三麥「屍麥唷:)」活動資訊】
活動官網：https://bean.fun/pSZCV
活動期間：2024 年 6月 4 日（二）至 7 月 24 日（三） 止
主題快閃店日期：2024 年 6月 7 日（五）至 7 月 24 日（三） 止
主題快閃店點：
◾SUNMAI BURGER 金色三麥麥漢堡 新莊宏匯店（新北市新莊區新北大道四段3號1樓）
◾SUNMAI BAR 大稻埕貨櫃市集（台北市大同區民生西路底五號水門）
◾SUNMAI BAR R8 Metro Bar（台北市中正區金華街12號）
◾UNMAI BAR 台中PARK 2（台中市西區英才路534號B1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！