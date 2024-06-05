黃仁勳在台如巨星！路透揭「Jensanity」熱潮 輝達內部也困惑
輝達執行長黃仁勳來台參與COMPUTEX2024，自5月26日提前來台後，所到之處掀起驚人的「黃仁勳旋風」，這樣的現象讓外媒也用「Jensanity」來敘述，並透露連輝達高階主管都對黃仁勳在台灣的熱潮感到困惑。
國際中心顏得智／綜合報導
根據路透報導，黃仁勳在台灣待超過一周，一舉一動都受到關注，不僅成為所有台灣電視台報導對象，媒體記者也緊跟著他的行程，在電腦展的演講和發言，更在社群媒體上出現了數千則以上的相關貼文討論，就連黃仁勳所到的餐廳也成為重點介紹的內容，報導稱，一些台灣人將黃仁勳現象冠上「Jensanity」。
一名38歲的工程師在COMPUTEX場合等待著黃仁勳上台演講，他認為黃仁勳非常能激勵人心，「就像是我們之中的一份子」，而他做的事將改變整個世界；另一名從事金融工作的女子則形容，黃仁勳就像是流行巨星，很高興能在電腦展上看到黃仁勳，因為她錯過了黃仁勳週日在台大的演講門票。
黃仁勳在台灣掀起的熱潮，也引發輝達公司內部關注，不過，輝達的員工和高階主管們對此感到困惑，因為對於黃仁勳感到強烈興趣的現象，在美國從未發生過。
報導提到，黃仁勳不僅與台積電創辦人張忠謀關係密切，並帶著他前往最愛的寧夏夜市，同時，也花時間與一般民眾粉絲會面交談，耐心停留自拍和簽名，其中包含一名女粉絲提出在胸前簽名這種非傳統的簽名要求，