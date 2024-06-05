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探索海洋迎風啟航！海洋委員會辦第5屆國家海洋日系列活動發布會

▲海洋委員會舉辦第5屆國家海洋日系列活動發布會。(圖／記者黃守作攝，2024.06.05)
▲海洋委員會舉辦第5屆國家海洋日系列活動發布會。(圖／記者黃守作攝，2024.06.05)

記者黃守作／高雄報導

行政院海洋委員會於今(5)日上午，在高雄軟體園區，舉辦2024第5屆國家海洋日系列活動發布會，主任委員管碧玲說，總統賴清德及行政院院長卓榮泰共同邀請國人踴躍參加，將於6月15日在高雄港第16號、17號碼頭舉行的第5屆國家海洋日系列活動，期探索海洋迎風啟航。

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▲海洋委員會舉辦第5屆國家海洋日系列活動發布會，由海洋委員會主任委員管碧玲(前排左3)主持。(圖／記者黃守作攝，2024.06.05)
▲海洋委員會舉辦第5屆國家海洋日系列活動發布會，由海洋委員會主任委員管碧玲(前排左3)主持。(圖／記者黃守作攝，2024.06.05)
海洋委員會第5屆國家海洋日系列活動發布會，是由主任委員管碧玲主持，美國在台協會高雄分處副分處長顧杉明、海洋委員會副主任委員吳美紅、張忠龍、海洋保育署署長陸曉筠、國家科學研究院副院長李寶卿、海巡之友會會長王文成、國家海洋日代言人鄭婷怡、台灣身心障礙潛水協會理事長陳克誠、台東帆船學校創辦人小飛教練等人與會，共同宣傳國家海洋日航海大會師活動。

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.06.05)
▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.06.05)
海洋委員會主任委員管碧玲表示，為慶祝國家海洋日，海洋委員會除了舉行第五屆國家海洋日活動，也將辦理雲林艦成軍及航海大會師等活動，以呼應賴清德總統就職演說提示「探索海洋」之未來施政方向。

管碧玲說，今(113)年國家海洋日的主題為「探索海洋、迎風啟航」，並預告賴清德總統及行政院卓榮泰院長均將出席海洋日慶典，共同見證百餘艘帆船與獨木舟匯集的航海大會師，登臨4千噸級雲林艦成軍，還有超過百攤的六大主題海洋市集。

管碧玲並說，今年聯合國係以喚醒新深度(Awaken New Depths)作為世界海洋日的主題，呼籲大眾提升對浩瀚海洋的探索，並即時以實際行動改變自己與海洋的關係。

管碧玲指出，海洋委員會為傳承祖先用海智慧遺產，今年將首度在高雄港外海舉辦航海大會師帆船賽，總獎金超過新台幣100萬元，有國內外超過300多位船藝好手，駕駛30餘艘帆船齊聚競技，而在高雄港區愛河灣，則同時集結超過100多艘獨木舟，屆時高雄港內外將呈現百船匯聚，氣勢恢弘，展現我國發展海洋產業的航海文化力。

管碧玲並指出，第5屆國家海洋日慶祝活動，除了展示政府推動海洋事務的努力與成果，亦藉此強化海洋國家的全民意識，在我們的生活、在我們的土地、歷史與先民文化中，探索美麗島嶼環繞的海洋，曾給我們的智慧、以及她將引領我們的未來，將我國打造成為生態永續、海域安全、產業繁榮的海洋國家。
 

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