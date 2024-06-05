45歲唐治平桃花不斷卻單身！昔陷四角戀風波 認有「責任恐懼症」
藝人唐治平的73歲母親3日被發現陳屍住家頂樓，警方找到唐治平時，他處於精神狀況不穩的狀態，多次否認遺體是母親，最終在昨（4）日深夜到淡水水碓派出所領取相驗屍體證明書。長相帥氣的唐治平如今已經45歲仍沒有結婚，先前他也在節目上回顧起自己的戀愛經驗，自爆曾陷入四角戀中，還有「責任恐懼症」的毛病。
記者吳昕蓓／綜合報導
唐治平2021年在節目《單身行不行》中，提到因為既愛自由，又有責任感，導致他有「責任恐懼症」，跟人談戀愛會花費很多心力，因此很難進入一段感情，在交往前就會坦承自己沒有想結婚，當時心理師林萃芬分析，因為唐治平對自由的需求更高，加上很重視對他人的承諾，所以才不會輕易許下諾言。
唐治平也在節目上透露，他曾經捲入四角關係中，表示他之前在中國拍戲時，不小心對演對手戲的女演員動情，又意外得知女方是其他男人的小三，儘管如此，兩人在感情升溫下，女方一度答應和他交往，沒想到隔天卻又反悔，戲劇殺青後，該名女演員就和已婚男友離開，讓他至今無法忘懷，還反問：「人不就是賤嗎？」
事實上，唐治平的桃花一直以來都很旺，曾和宋紀妍、丁寧、胡晴雯、張鈺凰等女星傳出戀情，然而因為她們在和唐治平分手後都火速結婚，因此讓他被封為「倒數第二個男友」，情路十分坎坷。如今傳出媽媽輕生離世的憾事，唐治平受訪時也坦言有2、3天找不到媽媽，但過去兩人吵架也發生過媽媽離家多日的情況，因此沒有多想，甚至拒絕相信死者就是母親。