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回饋地方優良典範！中鋼集團鋼堡科技與高苑工商簽署合作意向書

▲中鋼集團鋼堡科技公司與高苑工商職校簽署合作意向書。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼集團鋼堡科技公司與高苑工商職校簽署合作意向書。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼集團鋼堡科技公司於今(5)日，在高雄市橋頭區高苑工商職校，與高苑工商職校簽署合作意向書，期為高雄留才，致力媒合推動產學合作。

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▲中鋼集團鋼堡科技公司與高苑工商職校簽署合作意向書。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼集團鋼堡科技公司與高苑工商職校簽署合作意向書。(圖／中鋼公司提供)
中鋼集團鋼堡科技公司與高苑工商職校簽署合作意向書儀式，是由中鋼集團鋼堡科技公司董事長張人偉與高苑工商職校校長戴慶輝共同主持，並在中鋼公司行政副總經理黃一中、公共事務處處長孫宏魁、鋼堡科技公司總經理吳俊杰、立法委員林岱樺、高苑工商董事長余政憲、副校長鄭貴蓮等人見證下，完成簽署合作意向書。

▲中鋼集團鋼堡科技公司董事長張人偉(右3)與高苑工商職校校長戴慶輝(左3)共同簽署合作意向書。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼集團鋼堡科技公司董事長張人偉(右3)與高苑工商職校校長戴慶輝(左3)共同簽署合作意向書。(圖／中鋼公司提供)
中鋼公司行政副總經理黃一中表示，中鋼集團旗下鋼堡科技公司與高苑工商職校，是在立法委員林岱樺媒合下，簽訂合作意向書，成立建教電機科產學合作專班，同時雙方成立產學攜手合作策略聯盟，期業界、學界深化合作關係，成為企業鼓勵在地青年、在地入學、在地就業、發展在地、以及回饋地方的優良典範。  

高苑工商董事長余政憲說，感謝立法委員林岱樺促成此次產學合作案，也對鋼堡科技公司能提供高苑工商學生更多發展空間、更多就業選擇的機會表達謝意，未來高苑工商學生透過合作專班，畢業即就業，能有機會到中鋼集團服務，可說是創造了企業、學生、學校及社區多贏局面。  
  
高苑工商校長戴慶輝說明，此次建教電機科產學合作專班為階梯式建教班，招收對象為電機科學生，1、2年級在校學習，3年級參加鋼堡公司面試選才、入廠實習，畢業前經公司考核通過，成為正職員工，另也簽訂產學攜手合作策略聯盟，不限科別每學期補助6至10名學生各1萬元，畢業前經公司考核通過，即可成為正職員工。  
  
鋼堡科技公司董事長張人偉指出，鋼堡科技公司是消防安全設備檢修專業公司，除了消防設備檢修申報業務外，也承攬各項消防設備工程，感謝高苑工商提供產學合作方案，為公司培育人才，除了縮短進公司後的學習曲線，厚植專業技術能力，對提升公司各項業務與工程品質均有莫大助益。  

立法委員林岱樺說，高雄是南台灣最重要的城市之一，但近年來面臨產業轉型、就業機會減少等問題，不少高雄子弟選擇外移至北部發展，有鑑於此，她極力推動各項產學攜手合作計畫，例如林園高中設中油化工科學班、仁武高中有石化產業專班等，而產業專班的留廠率已達90%以上。  
  
林岱樺並說，高苑工商與鋼堡公司原是兩條平行線，透過推動成立產業專班後，讓技職教育跟企業成為夥伴關係，以產學攜手的方式培育優秀的產業專才，推動各項產業專班可減緩高雄人才外流，提高當地青年的留在高雄發展意願，培養符合高雄產業需求的人才，進而帶動高雄整體經濟發展，提升城市競爭力與居民生活品質。

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