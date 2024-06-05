回饋地方優良典範！中鋼集團鋼堡科技與高苑工商簽署合作意向書

我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼公司行政副總經理黃一中表示，中鋼集團旗下鋼堡科技公司與高苑工商職校，是在立法委員林岱樺媒合下，簽訂合作意向書，成立建教電機科產學合作專班，同時雙方成立產學攜手合作策略聯盟，期業界、學界深化合作關係，成為企業鼓勵在地青年、在地入學、在地就業、發展在地、以及回饋地方的優良典範。
高苑工商董事長余政憲說，感謝立法委員林岱樺促成此次產學合作案，也對鋼堡科技公司能提供高苑工商學生更多發展空間、更多就業選擇的機會表達謝意，未來高苑工商學生透過合作專班，畢業即就業，能有機會到中鋼集團服務，可說是創造了企業、學生、學校及社區多贏局面。
高苑工商校長戴慶輝說明，此次建教電機科產學合作專班為階梯式建教班，招收對象為電機科學生，1、2年級在校學習，3年級參加鋼堡公司面試選才、入廠實習，畢業前經公司考核通過，成為正職員工，另也簽訂產學攜手合作策略聯盟，不限科別每學期補助6至10名學生各1萬元，畢業前經公司考核通過，即可成為正職員工。
鋼堡科技公司董事長張人偉指出，鋼堡科技公司是消防安全設備檢修專業公司，除了消防設備檢修申報業務外，也承攬各項消防設備工程，感謝高苑工商提供產學合作方案，為公司培育人才，除了縮短進公司後的學習曲線，厚植專業技術能力，對提升公司各項業務與工程品質均有莫大助益。
立法委員林岱樺說，高雄是南台灣最重要的城市之一，但近年來面臨產業轉型、就業機會減少等問題，不少高雄子弟選擇外移至北部發展，有鑑於此，她極力推動各項產學攜手合作計畫，例如林園高中設中油化工科學班、仁武高中有石化產業專班等，而產業專班的留廠率已達90%以上。
林岱樺並說，高苑工商與鋼堡公司原是兩條平行線，透過推動成立產業專班後，讓技職教育跟企業成為夥伴關係，以產學攜手的方式培育優秀的產業專才，推動各項產業專班可減緩高雄人才外流，提高當地青年的留在高雄發展意願，培養符合高雄產業需求的人才，進而帶動高雄整體經濟發展，提升城市競爭力與居民生活品質。