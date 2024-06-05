金曲歌后秀蘭瑪雅曝光舞台出錯下場！狠揭「豬哥亮」私下真面目
「2024藍寶石大歌廳」將在8月3日、4日於高流登場，3位金曲歌后曾心梅、秀蘭瑪雅、曹雅雯輪番登台，為登「藍寶石大歌廳」火力全開，預告將翻唱眾多耳熟能詳經典台語組曲，要用金曲向過往的秀場天王天后們致敬。談到秀場文化，秀蘭瑪雅表示喊謝謝豬哥亮當年的照顧，「豬大哥對我很是照顧，會拋哏給我接，讓我不那麼緊張在說話訪問的部分，就算忘記說哏，也會幫我圓回來，很感激他當年所做的一切。」
記者施以慧／綜合報導
提及對秀場的印象，儘管3位歌后都未曾真正參與到過往當年盛行秀場表演，但從小都因為跟著家中長輩看秀場表演所謂的「歌廳秀」錄影帶，讓她們耳濡目染下，對於舞台上的華麗歌舞造型心生嚮往，曾心梅分享曾被爸爸帶去看當年的「藍寶石」演出，笑說：「算是有半參與到當年藍寶石的風華年代！」
曾心梅更自曝當時看完秀場表演後還因為太入迷，而把自己關在房間模仿登台表演，除了秀場華麗表演，當時才小學的她對於秀場裡面的「黃色笑話」也印象深刻，曾心梅笑說：「秀場很多擦邊球的黃色笑話，我都有聽沒有懂，只能跟著爸媽一起笑，現在想起來覺得很有趣。」
曾心梅、秀蘭瑪雅獲秀場天王豬哥亮、余天提攜助攻奠定成「后」之路，除了在歌唱方面深受秀場文化啟發，曾心梅、秀蘭瑪雅的演藝生涯一路走來，也獲得幾位秀場天王的提攜而受益良多。