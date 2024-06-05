當選無效敗訴定讞！蘇清泉怒：對司法深感失望　淪為執政者的工具

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蘇清泉說，在訴訟進行中，一審審判長的老公律師與周春米緊密的接觸，承辦屏東縣政府其他二審訴訟案件，這樣的瓜田李下讓民眾難以信服。而二審法官也害怕打開潘朵拉的盒子，沒有詳實調查，僅開一次庭就草草結束。
蘇清泉說，最不可思議的是，從中選會到一審法院、二審法院，都承認選務存有這些嚴重問題，但是，從頭到尾就是不肯對這件事做出補救，一句輕描淡寫的「不影響選舉結果」就打發掉，「我無法接受判決，屏東鄉親也無法接受。我們對司法深感失望，淪為執政者的工具，這是前所未有的國家危機。」
蘇清泉說，錯誤就是該匡正，「做一票也是作票」這是最基本的道理。明知有錯而不處理，到哪裡都說不過去。民主選舉，是奠基在合法的程序下，有合法的程序，當選者才有正當性，才有實行「公權力」的合法基礎，中選會、一審跟二審的法院，沒有針對符合「合法性」、「正當性」做出應有的判斷，無法用道理說服民眾，令人不滿，也令人遺憾。
蘇清泉說，屏東司法長久以來，辦案不看證據，看顏色，議長周典論案該調查的也都調查了，已偵辦那麼久，既不調查也不給交保，要看上級同意才願放人，要關到得到滿意的答案為止，標準的壓人取供，執政者伸手介入的痕跡斑斑，這是我們要的司法嗎？
蘇清泉喊話，惟有大家覺醒，強力監督，司法才能公正，才能造福百姓，否則司法只是淪為當權者的工具，雖然二審法院判決定讞，但在本案判決的法理基礎上，有著不可忽視的瑕疵，他會接到判決書後，跟律師團充份討論，再決定下一步。