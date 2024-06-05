薩摩耶送去洗澡「洗3次仍超髒」！店員懷疑人生 真相牠委屈落淚
一般來說，薩摩耶看到的話都是純白色的毛髮，然而近日有飼主將自己養的一隻灰色薩摩耶送去洗澡，結果店員瘋狂幫牠洗了三次，想說怎麼洗都洗不乾淨，飼主才告知店員，我養的「薩摩耶是灰色」的啦！誤會一場，讓薩摩耶被洗澡三次，洗到不耐煩又生氣，還被嫌是發霉的顏色，讓牠相當委屈。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主家中養了一隻可愛的「灰色薩摩耶」名叫做小灰灰，近日被主人送到寵物店去洗澡，結果店員不管怎麼洗發現薩摩耶都是灰色髒髒的樣子，一口氣就給牠洗澡三次，冗長的過程讓小灰灰甚至洗到睡著，後續見飼主來接牠時還面露不耐煩、生氣的表情。
後來店員告知主人，因為洗了三次都洗不乾淨，還有客人笑稱該薩摩耶顏色看起來像發霉，讓主人哭笑不得表示：「我忘記告訴你我養的薩摩耶是灰色的啦！」而小灰灰似乎聽得懂被嫌棄毛髮像發霉，回家越想越不對勁，窩在爸爸懷裡委屈落淚，主人也趕緊安慰自己的愛犬。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「小灰灰懷疑人生的同時，店員也懷疑人生」、「薩摩耶竟然有灰色的！難怪會以為沒洗乾淨」、「店員：洗寵物這麼多年，沒遇過洗不回純白色的薩摩耶」、「灰色的薩摩耶很可愛啊！好委屈的哭哭，真心疼」、「還是有地方是白的，難怪別人以為是髒髒的沒洗乾淨啦！」