日曜天地OUTLET周年慶 美妝即期品逾萬件1.5折起
台中日曜天地OUTLET週年慶促銷活動，將於7日開跑。全館各類服飾、鞋款、精品包款通通享優惠外，特別推出最強陣容的美妝即期品特賣，匯集了愛馬仕、香奈兒、雅詩蘭黛、蘭蔻、SK-II、Chloé、寶格麗、上山採藥、阿原肥皂等50大超人氣品牌，下殺1.5折起。活動期間，消費滿額還有機會抽中Dyson空氣清淨機，日曜LINE好友另享免費雙週抽好禮優惠。
記者金武鳯/台中報導
日曜天地表示，配合週年慶推出的美妝即期品特展，品牌陣容超強，無論是化妝品、保養品還是香氛類商品，從專櫃品牌到開架式品牌，應有盡有，涵蓋各大知名品牌，上看萬件商品。正因為這些商品效期較短，但至少還有6個月以上的使用期限，且在品質上依然有保障，才以超甜出清價優惠，對於日常保養有需求的愛美人士來說，現在入手正是時候。
另外，現場除打卡送JMELLA 香氛護手霜、Christophe Robin髮泥等商品外，更加碼回饋，單筆消費滿5000元以上，送Jo Malone蘭風鈴香水、MEDI-PEEL豐盈精華液；滿10000元送SABON磨砂膏、Le Labo 沐浴膠；滿20000元以上送SYL黑皮革氣墊粉餅、La Mer 超能修護精華露，這次美妝即期品特展真的送很大。
除了美妝即期品特展外，7日起至7月1日週年慶活動期間，日曜會員消費累加還可以享有更多回饋，包括全館消費滿500元，憑當日發票可至服務台領取500消費券及300美食券。另LINE友獨享免費雙週抽：活動前先加入日曜LINE好友，即可免費抽Chloé香水和See by Chloé皮夾。滿額再抽 Dyson 空氣清淨機：會員當日單筆消費滿2000，獲抽獎機會一次。