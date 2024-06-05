拜登受訪再提「美軍護台」 中國外交部：停止向台獨釋放錯誤訊號
美國總統拜登（Joe Biden）日前接受《時代》（TIME）雜誌專訪表示，若中國試圖單方面改變現狀，「美方不會不保護台灣」、「不排除動用美國武力」，這是拜登任內第五度對此作出明確表態；對此中國外交部發言人毛寧則重申「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」的立場，並且呼籲美方「停止以任何方式向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。
國際中心楊智傑／綜合報導
拜登上月在西點軍校畢業典禮演講曾表示，願以武力保護國家、盟友以及核心利益，這次接受專訪時更明確表示，「若中國試圖片面改變現狀，美方不會不保護台灣，因此美方也持續提供台灣能力以及與區域盟邦協商」，同時又明確傳達台海一旦發生軍事衝突，不排除以美軍介入的立場，
中國外交部發言人毛寧5日召開記者會時，俄媒「塔斯社」（TASS）針對該說法進行提問，毛寧則重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」的立場
她也強調，任何施壓和威脅，都動搖不了中國政府和人民，捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。
毛寧指出，「台海真正的現狀就是兩岸同屬一個中國」，且如何解決台灣問題是「中國人自己的事情」，還告訴媒體中國敦促美方「認清『台獨』分裂勢力的本質和野心」，要求遵守一個中國原則與中美三公報，以及「不支援『台獨』的承諾」，應「停止武裝台灣」，停止「以任何方式向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。