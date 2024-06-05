影／推Q版人形氣球受訪！黃仁勳俏皮躲後面 還拿筆在臉上畫刀疤
輝達執行長、「AI教父」黃仁勳為了COMPUTEX 2024來台，連日行程滿檔，但面對粉絲要求近乎來者不拒，所到之處更是掀起人潮搶著一睹風采，今（5）日晚間他獲邀到台北市內湖區「喜相逢麵館」用餐，由廣達董事長林百里作東宴客，店裡更是放置了Q版的黃仁勳人形氣球，黃仁勳開心之餘，還從店內將氣球推出來，躲在後面接受媒體訪問，逗趣模樣讓在場眾人都相當開心。
記者鄭妤安、林莞茜／綜合報導
黃仁勳進去餐廳沒多久後，俏皮地將自己的Q版氣球推出，並對著媒體喊「你們有什麼問題嗎」，媒體也說有很多問題，他更盡責地喊「我該如何幫你」，現場氣氛相當歡樂，被問到覺得氣球像不像自己時，黃仁勳則探頭出來說「這個鼻子完全就像我的」，接著「Ttaiwan is fantastic.」。
黃仁勳也因獲得這個氣球禮物向林百里道謝，接著他和友人要了一支奇異筆，並親筆在人形氣球上畫上刀疤「我臉上有一道很大的疤痕，那是因為我小時候，有人正在洗刀，結果我的臉被割傷了。但正因如此，我對夜市的記憶非常深刻。以前很喜歡，現在也依然很喜歡逛夜市」，最後更用台語說自己「很愛逛夜市，看人吃東西，很歡喜」。