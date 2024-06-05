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澳洲墨爾本出現「特斯拉墳場」 上千輛新車滯銷停等買家畫面曝

▲電動車大廠特斯拉銷售量下滑，在澳洲更出現「特斯拉墳場」，大量新車停等滯銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲電動車大廠特斯拉銷售量下滑，在澳洲更出現「特斯拉墳場」，大量新車停等滯銷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

電動車大廠特斯拉近一年在全球的銷售狀況有所下跌，先前公布2024年第一季銷量，自疫情以來首次年增長下滑。近日在澳洲墨爾本更出現「特斯拉墳場」，上千輛特斯拉電動車停滯在空地上。

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根據澳洲第7頻道新聞網（7NEWS）報導，每個月都有約2000輛特斯拉抵達墨爾本港，但在4月，特斯拉銷量大幅下滑44%，一張停車場停滿了滯銷特斯拉的畫面被捕獲，數千輛車停在宛如「汽車墳場」的廣大空間，等待著被運走的那一刻。

維多利亞省交通運輸協會首席執行官安德森（Peter Anderson）表示，突然之間，累積了大量的特斯拉汽車，「通常特斯拉是透過預售進口來到澳洲，但這些車不是，他們停在這了。」

報導提到，為了與不斷成長的中國電動車展開市場競爭，頭特斯拉對其車款進行了多次大幅降價，特斯拉也非唯一遭遇困難的公司，民眾開始勒緊錢包，並希望從汽車中獲得有利價值，因為相對來看，電動車仍比燃油車價格來得高。

不過，特斯拉銷售放緩可能對維多利亞州政府的淨零碳排汽車目標產生重大影響，當地政府希望在2030年銷售的所有新車中，50% 是零碳排汽車，但目前這一比例約為7%。

 

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