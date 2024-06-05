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感情生變！桃園女潑汽油「縱火」燒死女友3歲童　法院判20年徒刑

▲鄧女在盛怒之下拿出預藏的汽油縱火，除造成3人灼傷外，還害游女的3歲女兒無辜慘死。（圖／Nownews資料庫）
▲鄧女在盛怒之下拿出預藏的汽油縱火，除造成3人灼傷外，還害游女的3歲女兒無辜慘死。（圖／Nownews資料庫）

記者陳苾暐/綜合報導

桃園市一名鄧姓女子（26歲），去年2月間因感情問題與游姓女友（30歲）發生嚴重口角，不料鄧女竟在盛怒之下拿出預藏的汽油縱火，除造成3人灼傷外，還害游女的3歲女兒無辜慘死，桃園地檢署偵結後依法起訴鄧女，同時建請法院加重刑期，案經審理，地方法院今（5）日依成年人故意對兒童犯殺人罪判處20年徒刑。

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據了解，游女與前夫離婚後，帶著3歲大女兒返回桃園大溪與父母同住，3年前與鄧女相識後進一步交往，沒想到去年底雙方感情生變，開始不定時爆發口角，去年2月7日2人再度為了分手一事出現衝突，鄧女一氣之下拿出汽油潑灑家具縱火，導致鄧女、游女及游女的父親都受到不同程度灼傷，3歲女童也因此不幸身亡。

鄧女事後坦承縱火，並辯稱不知道會造成那麼嚴重的後果，但檢警調查得知，鄧女早在1月時就曾買過汽油潑灑，同時曾揚言要燒死對方全家，且案發當天，鄧女明知游女與女兒躲在棉被中，仍出手點火，見游女想救出女兒，還以環抱方式阻止，因此檢方認定其行為涉犯殺人、殺人未遂、放火燒燬他人住宅未遂和恐嚇危害安全等罪，日前偵結後起訴。

法院審理時，鄧女在庭訊中坦承縱火，並表示感到後悔及歉意，最終被依成年人故意對兒童犯殺人罪判20年有期徒刑，另外，恐嚇危害安全罪拘役59天，得易科罰金。可上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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