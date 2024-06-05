耀樂曾控炎亞綸偷拍性愛影片！如今宣布離台 吐心聲：告一段落了
去年「MeToo風暴」在演藝圈不斷炒出話題，就連藝人炎亞綸都沒能倖免，當時炎亞綸遭網紅耀樂指控曾在耀樂未成年時與他發生性行為，還拍攝當時的影片，至今仍持有，事後遭到士林地檢署依違反兒少性剝削條例起訴，而炎亞綸在歷經4次開庭後，在5月底被判處7月有期徒刑、緩刑3年，可易科罰金。而原告耀樂則是在今（5）日宣布，「我決定去杭州定居一陣子。」希望能換個地方生活。
記者施以慧／綜合報導
耀樂無預警在IG上曬出「中華人民共和國台灣居民居住證」，並表示自己要前往杭州生活，「隨著自己的私事處理到了一段落，決定給自己換一個地方生活，在杭州也找到了生活重心，目前打算持續努力著，我還是我這邊也不會斷更，但只是換片土地，訴說著我的生活故事而已。」耀樂也坦承預估會在今年8月初搬去杭州，但在那之前就會先去看看環境、找房子、交接工作。
回顧耀樂與炎亞綸之間的風波，當時耀樂指出，自己在16歲時曾與炎亞綸交往過，還將自己的「初夜」獻給炎亞綸，但對方嘗試在發生性關係時拍影片，後來兩人因故分手。但2018年耀樂卻得知，他和炎亞綸的性愛視頻被廣傳，事後尋求對方的求助，但最後卻仍被大肆報導。
後來竟又蹦出曾被炎亞綸劈腿的3名男子出現，他們在事件爆發後，希望耀樂和他們一起站出來發聲，但耀樂卻遭到炎亞綸出言恐嚇，表示如果敢爆料就會找黑道出面處理，而耀樂也指出，自己不是為了蹭流量才選擇曝光這些內幕，而是希望炎亞綸能知錯能改。事後炎亞綸也出面道歉，表示自己過往在感情上時常犯錯，並對外公開道歉，不過關於私密影片外流，他則解釋，可能是因為他送修手機，導致影片不慎外流，會請律師協助下架。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110