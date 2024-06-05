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爭取輝達進駐！盧秀燕以首選自居　喊話黃仁勳：逢甲夜市誰與爭鋒

▲水湳經貿園區旁的逢甲夜市擁有國際知名度。（圖／台中市政府提供，2024.06.05）
▲水湳經貿園區旁的逢甲夜市擁有國際知名度。（圖／台中市政府提供，2024.06.05）

記者顏幸如／台中報導

「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日透露將在台灣加碼投資，設第二座研發中心，消息一出不少縣市首長紛紛表態。台中市長盧秀燕今晚表示「台中一定是首選」，因為有黃仁勳最愛的夜市！且逢甲夜市就位於經貿、產業、交通重鎮的水湳經貿園區旁，「逢甲夜市一出，誰與爭鋒」、「NVIDIA最好的選擇就是台中」。

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盧秀燕今（5）日晚間在臉書發文，強調NVIDIA 在台設立研發總部，她當然要竭力爭取！

▲台中市長盧秀燕誇下海口：「逢甲夜市一出，誰與爭鋒？」（圖／台中市政府提供，2024.06.05）
▲台中市長盧秀燕誇下海口：「逢甲夜市一出，誰與爭鋒？」（圖／台中市政府提供，2024.06.05）
盧秀燕說，黃仁勳開出的第一個條件是要有「夜市」，她一聽就知道「台中一定是首選」！水湳經貿園區隔壁就是國際知名的逢甲夜市，「逢甲一出，誰與爭鋒！」她指出不只夜市厲害，近年國際科技大廠紛紛進駐，就是台中最堅強的證明，包含台積電、美光都已落腳台中，尤其最先進的晶圓廠就是AI產業的核心設施，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊藏豐厚的研發人才，將會是NVIDIA最需要的即戰力。

她表示台中不僅在產業面有競爭力，市府也在水湳經貿園區中大舉投資基礎建設，包含會展中心、綠美圖、轉運中心，成為經貿、產業、交通的重鎮，「NVIDIA最好的選擇就是台中，市府願意媒合投資，招商引資厚植台中」。

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