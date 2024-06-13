「蔡阿嘎業配沒100萬不接？」網炸鍋討論　釣出本人親回吐實情

《上船了各位》出發前不能錯過4節目！「這檔」開播8年難被超越

▲《上船了各位！》為台灣首檔海上冒險實境綜藝節目，在此之前有4檔台灣行腳節目不能被錯過，其中《水下三十米》開播8年來，更是至今難被超越。（圖／三立電視台提供）
▲《上船了各位！》為台灣首檔海上冒險實境綜藝節目，在此之前有4檔台灣行腳節目不能被錯過，其中《水下三十米》開播8年來，更是至今難被超越。（圖／三立電視台提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

《上船了各位！》為台灣首檔海上冒險實境綜藝節目，紀錄7位藝人胡宇威、郭泓志 、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美的獨木舟冒險，最終目標將從花蓮外海划到日本石垣島，展開一段長達「260公里、60小時」的實境全紀錄。然而在冒險實境節目橫行之前，在台灣最接近這種性質的就是行腳節目了，《NOWnews今日新聞》特別精選4部台灣知名行腳節目，其中《水下三十米》開播8年來，更是至今難被超越。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲《上船了各位！》為台灣首檔海上冒險實境綜藝節目，紀錄7位藝人的獨木舟冒險。（圖／三立電視台提供）
台灣行腳節目元老《冒險王》　腳步踏遍全世界

《冒險王》的前身為《世界地理雜誌》系列，是台灣行腳節目的經典代表，從2002年開播，一直到2011年才被《愛玩客》取代，其中經歷了6代主持人，包括明道、亮哲、阿布、宥勝、雁名、惟毅，他們的腳步踏遍全世界，其中明道、阿布更曾拿過金鐘獎主持人，阿布還曾在喀什米爾出外景時遇到民兵暴動，被暴民當街拿槍指著頭，十分驚險。

▲
▲《冒險王》的前身為《世界地理雜誌》系列，是台灣行腳節目的經典代表，圖中為亮哲。（圖／資料照）
《愛玩客》橫跨12年光陰！15位主持人經歷改朝換代

《愛玩客》接續《冒險王》的時段，為三立製播的行腳節目，從2011年開始，播出時間長達12年，中間更經歷多次改版，換過15位主持人，從早期的詹姆士、惟毅、吳鳳、鐘昀呈（小鐘）和徐瑋吟（鮪魚）等人，到較新生代的雷艾美、小林賢伍，輕鬆活潑的風格廣受觀眾歡迎，但最後還是傳出收攤，被《上山下海過一夜》取代。

61_57984ba85dd3e.JPG
▲《愛玩客》播出時間長達12年，中間更經歷多次改版，換過15位主持人。（圖／資料照）
《上山下海過一夜》延續冒險精神　看遍世界風景

《上山下海過一夜》為《愛玩客》改版，從2020年開播一直持續至今，主持人為雷艾美、小林賢伍、八弟（蕭志瑋）、楊盛堯、熱血阿傑，秉持著《冒險王》、《愛玩客》的冒險精神，跟著主持人們看遍全世界的風景，其中雷艾美的身體素質高，遇上困難總是保持正向態度，近來更參加了《上船了各位！》的陣容，要跟著其他夥伴一起划船到石垣島。

▲《上山下海過一夜》主持人MAX（左起）、蕭志瑋、雷艾美、阿傑。蕭志瑋分享過年打麻將狂輸的故事，雷艾美則嫌棄老家有夠髒亂，不想要大掃除。（圖／三立提供）
▲《上山下海過一夜》為《愛玩客》改版，從2020年開播一直持續至今。（圖／三立提供）
《水下三十米》首檔潛水行腳節目　解鎖各地的潛點

《水下三十米》為台灣第一檔潛水行腳節目，主持人大霈（李霈瑜）解鎖世界各地的潛水點，帶領觀眾一虧海底奇妙世界。節目共分為2季，從2016年開播至今都沒有其他類似節目能夠取代，大霈還因此拿下金鐘獎生活風格節目主持人獎。其節目宗旨與《上船了各位！》類似，希望藉由影視內容的力量，喚起觀眾對於海洋的熱情、環境保護和社會責任。

▲因為《水下三十米》李霈瑜愛上大海，並開始關注海洋議題。（圖／旺淂窩門娛樂）
▲《水下三十米》主持人大霈（李霈瑜）解鎖世界各地的潛水點，帶領觀眾一虧海底奇妙世界。（圖／旺淂窩門娛樂）

《上船了》邀辣個男人來了！「日本第一牛郎」羅蘭登台：喜歡台灣

《猩球崛起》最燒錢特效出爐！「變身猿人」實景拍攝如大型實境秀

白冰冰正面對決「我沒有搶時段」！喊胡瓜小老弟：節目開停是常態

小禎連丟2節目主持棒！轉戰網路「挑戰直播帶貨」　現況曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代