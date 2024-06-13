《上船了各位》出發前不能錯過4節目！「這檔」開播8年難被超越

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《冒險王》的前身為《世界地理雜誌》系列，是台灣行腳節目的經典代表，從2002年開播，一直到2011年才被《愛玩客》取代，其中經歷了6代主持人，包括明道、亮哲、阿布、宥勝、雁名、惟毅，他們的腳步踏遍全世界，其中明道、阿布更曾拿過金鐘獎主持人，阿布還曾在喀什米爾出外景時遇到民兵暴動，被暴民當街拿槍指著頭，十分驚險。
《愛玩客》橫跨12年光陰！15位主持人經歷改朝換代
《愛玩客》接續《冒險王》的時段，為三立製播的行腳節目，從2011年開始，播出時間長達12年，中間更經歷多次改版，換過15位主持人，從早期的詹姆士、惟毅、吳鳳、鐘昀呈（小鐘）和徐瑋吟（鮪魚）等人，到較新生代的雷艾美、小林賢伍，輕鬆活潑的風格廣受觀眾歡迎，但最後還是傳出收攤，被《上山下海過一夜》取代。
《上山下海過一夜》延續冒險精神 看遍世界風景
《上山下海過一夜》為《愛玩客》改版，從2020年開播一直持續至今，主持人為雷艾美、小林賢伍、八弟（蕭志瑋）、楊盛堯、熱血阿傑，秉持著《冒險王》、《愛玩客》的冒險精神，跟著主持人們看遍全世界的風景，其中雷艾美的身體素質高，遇上困難總是保持正向態度，近來更參加了《上船了各位！》的陣容，要跟著其他夥伴一起划船到石垣島。
《水下三十米》首檔潛水行腳節目 解鎖各地的潛點
《水下三十米》為台灣第一檔潛水行腳節目，主持人大霈（李霈瑜）解鎖世界各地的潛水點，帶領觀眾一虧海底奇妙世界。節目共分為2季，從2016年開播至今都沒有其他類似節目能夠取代，大霈還因此拿下金鐘獎生活風格節目主持人獎。其節目宗旨與《上船了各位！》類似，希望藉由影視內容的力量，喚起觀眾對於海洋的熱情、環境保護和社會責任。