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最強AI「ChatGPT」能考上台大嗎？實測結果很驚人：英文拿下100分

▲OpenAI創造出ChatGPT對話式AI，讓人類看見人工智慧的實用性與無限可能，更讓全球陷入一陣AI狂潮。(圖／翻攝unsplash圖庫)
▲OpenAI創造出ChatGPT對話式AI，讓人類看見人工智慧的實用性與無限可能，更讓全球陷入一陣AI狂潮。(圖／翻攝unsplash圖庫)

記者潘毅／綜合報導

OpenAI創造出ChatGPT對話式AI，讓人類看見人工智慧的實用性與無限可能，更讓全球陷入一陣AI狂潮，今年的台北國際電腦展(Computex 2024)更匯集以黃仁勳為首的科技大老們，盛況空前。這也讓人們開始好奇，目前AI對比人類智力，已經能做到哪種程度？對此，網紅Cheap就實際測試，讓ChatGPT作答指考題目，沒想到成果相當驚人，「英文甚至還拿了100分。」

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Cheap今（5）日晚間發布最新影片，內容是讓目前地表最強AI「ChatGPT」4o版本，作答2021年的末代指考題目，包含國文、英文、數甲、數乙、歷史、地理、公民、物理、化學、生物等10種科目。

最終ChatGPT在國文得到71.8分，為當年前標水準；英文則直接獲得100分，當年頂標只要84分就能達成。不過到了數學部分時，ChatGPT則遇上了瓶頸，數甲部分只獲得38分，為當年均標；數乙部分則更慘烈，只獲得45.2分，低於當年均標54分。

再來是歷史，ChatGPT獲得94分，大大高於當年頂標；地理部分則因為考題圖片多，考驗ChatGPT圖片辨別能力，最終只拿了70分，但仍高於均標62分；再來是公民，ChatGPT獲得74分，剛好是頂標水準。

物理部分，ChatGPT拿到54分，但由於該年物理相當難，前標為５５分，得分已經相當接近；化學則拿67分，也是略低於前標；生物也拿到74.4分，同樣略低於前標。

▲ChatGPT若考2021年的末代指考，能拿到不俗的成績（圖／翻攝Youtube＠cheap）
▲ChatGPT若考2021年的末代指考，能拿到不俗的成績（圖／翻攝Youtube＠cheap）
不過拿出當年錄取分數對比，ChatGPT最終只能考上台大的人類學系以及園藝暨景觀學系，但其他頂大，例如政大、清大等，ChatGPT的分數則可以成功錄不少文組學系。

不少網友看完也紛紛驚呼，「把考題翻譯成英文，數學說不定能對更多」、「如果ChatGPT都考不上，好像自己沒考上也覺得合理」、「但是ChatGPT-4o寫考卷的時候連網，我考試的時候不行，所以我不服XD」、「很多時候是GPT不理解你問題目的方式. 用英文問上台大應該沒問題」。

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