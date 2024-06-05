台中新光三越年中慶登場 擴大回饋會員點數翻倍送

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夏日購物夯什麼？新光三越台中店年中慶回饋會員，推出保養、家電、旅遊及夏日冰品扣點驚喜價5折，夏季保養精華熱賣組5折起，備貨多一成。煥顏奇肌、新品彩妝等新品搶先上市，並號召館內女性流行服飾推出今夏最夯風格服飾，如non stop牛仔外套、渡假洋裝等，搶先5折起優惠。
配合2024巴黎奧運帶動全民運動風潮，推出30家品牌同慶世界運動賽事應援，足球歐冠盃、世界滑板日、高球美國公開賽式款等，例如ADIDAS 德國隊主場球員版足球上衣，獨家搶先販售!另外夏日一級節能、一機多用雙軌家電熱銷商品推荐，例如頂規旗艦淨化效能、省電效率超越一級能效Electrolux雙效涼風循環頂級空淨機等，以及毛孩話題年度新品Philips飛利浦寵物抗敏空氣清淨機等，都是夏日購物熱門必購家電!
除此之外，新光三越六月陸續引進話題新櫃及美食，包括英國頂級保養品牌ELEMIS，絕佳的親膚配方與奢華的療癒體驗，讓居家保養成為如同SPA般的美好體驗! 還有結合復古與現代風格的韓國新銳墨鏡品牌BLUE ELEPHANT，是眾多韓國藝人日常穿搭必備單品!
另外新光三越還集結四家人氣美食甜點，包括風靡加州灣區的巴斯克蛋糕BASUKU、網路人氣最高宅配甜點─瑞瑞食研所主打商品國王巴斯克，單日熱銷破7,000顆，以及獨家開賣的法式千層捲，開賣即秒殺、還有隱身在鄉村田園的歐洲味奧地利廚房、隱藏巷弄內的可麗露專賣店花磚甜點，都是夏日限時限量的必搶美食!