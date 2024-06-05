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李亦伸專欄／JJ Redick執教湖人　有望「打破常規+改變NBA文化」

▲現任電視球評，沒有任何執教經驗和經歷JJ Redick，極可能執教湖人。李亦伸認為相較於其他平凡的人選，Redick的性格和風度讓他可能是最好的人選。（圖／翻攝自JJ Redick X）
▲現任電視球評，沒有任何執教經驗和經歷JJ Redick，極可能執教湖人。李亦伸認為相較於其他平凡的人選，Redick的性格和風度讓他可能是最好的人選。（圖／翻攝自JJ Redick X）

特約作家/李亦伸

現任電視球評，沒有任何執教經驗和經歷JJ Redick，極可能執教湖人。一切都是未知數，全世界、NBA江湖已經一片看衰+哀嚎。我是極少數異類，因為檯面上所有被提到可能執教湖人候選人包括鵜鶘助教James Borrego、塞爾蒂克助教Sam Cassell、勇士助教Kenny Atkinson都太平凡，那怕是已經被太陽簽走的前公鹿教練Mike Budenholzer、續約快艇教練Tyronn Lue都太平庸。

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湖人是豪門球隊，既然是不同等級和規格的湖人，就得有打破常規，創造NBA新文化創舉和格局，來完成這次教練選才與重生。

我喜歡JJ Redick，腦袋思路都很清楚，而且觀念跟得上，不守舊、沒有包袱、很有現代感，另外很重要一點：球評出身，我喜歡這種經歷和歷練。

出身、經歷是一回事，性格又是一回事，性格往往決定一名教練執教風格、高度、氣度和智慧。

性格是沒有人可以掌握或分析，即使擁有很多年NBA執教經驗，性格往往也很難讓人摸透、搞懂，至於適不適合執教NBA，執教球星，能不能用好角色球員，挖掘板凳最大潛能，同時凝聚最完美團隊，要求+打好防守，都不能畫上等號。

執教，性格往往比經歷、專業、經驗更重要，因為執教超級球星，得有過人智商和溝通能力。執教大多數NBA球員，除了溝通，更需要相處、啟發、信任的寬大氣度格局。要求防守、建立球隊文化、凝聚團隊，那也不是靠NBA執教經驗就能堆砌出來的元素。

▲NBA洛杉磯湖人新任主帥人選是誰，備受外界關注，如今根據湖人隨隊記者透露，前NBA球員JJ Redick獲選的可能性越來越大。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA洛杉磯湖人新任主帥人選是誰，備受外界關注，如今根據湖人隨隊記者透露，前NBA球員JJ Redick獲選的可能性越來越大。（圖／美聯社／達志影像）
我的觀念和理解，現代NBA執教成敗，有沒有執教經驗根本不重要，性格、智慧、溝通、相處能力、氣度和高度，遠遠勝過執教經歷和歷練。

另一方面，戰略更重於戰術，這也是另一個層次的要求和進階，NBA每個教練戰術素養都很高，專業都沒有問題，戰術、運用、整合大同小異。真正能啟發人心、取得信任、用好球員、打好防守、凝聚團隊教練少之又少，為什麼?戰略擬定、修正、執行細節，往往更能決定一名教練能力，一支球隊戰力，同時代表一個團隊成敗。

湖人需要的不是有執教經歷、經驗的教練，湖人不需要庸才。

湖人需要的是能配合「老詹」LeBron James，用好「AD」Anthony Davis，要求防守，同時把角色球員融入團隊，打出最佳戰力的教練，符合這種典型和要求教練，不一定需要執教經驗，過去執教經驗，也大多數不能或不適合用在湖人。

湖人是一支非常特別球隊，也不是一般人就可以執教、駕馭。

我喜歡JJ Redick，他可能成功也可能失敗，全世界任何人來執教都一樣，現在就給他蓋棺論定，一切都太早，更沒有必要。

我很期待新湖人，但湖人還不確定是否啟用JJ Redick，一切都要等到NBA總冠軍賽結束再說。

▲NBA名嘴近日爆料，「詹皇」LeBron James試圖影響洛杉磯湖人球團的決策，並希望選秀能選進自己的兒子Bronny James，且由JJ Redick擔任下一任總教練。（圖／NOWnews資料照）
▲湖人需要的是能配合「老詹」LeBron James，用好「AD」Anthony Davis，要求防守，同時把角色球員融入團隊，打出最佳戰力的教練，符合這種典型和要求教練，不一定需要執教經驗（圖／美聯社／達志影像）

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