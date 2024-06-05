英文不好仍創美超微！顏擇雅曝佩服梁見後「這點」　比黃仁勳勵志

人物／以為他只是黃仁勳的好麻吉？梁見後其實才是AI時代最大贏家

▲美超微執行長梁見後與黃仁勳之間擁有30年的兄弟情誼。（圖／擷取自COMPUTEX官方YT）
▲美超微執行長梁見後與黃仁勳之間擁有30年的兄弟情誼。（圖／擷取自COMPUTEX官方YT）

記者鄭妤安/台北報導

AI話題當道，輝達、超微等國際科技廠自去年開始能見度飆高，公司市值、執行長身價也同步水漲船高。直至今年，市場終於發現，伺服器供應商美超微股價在過去一年內，從83美元漲到579美元，漲幅達596.59%，超越輝達，也曾經在一個月內狂飆逾100%，公司一系之間爆紅，被封為「AI第一妖股」，逐漸蛻變成伺服器界的霸主，背後掌舵手梁見後躋身億萬富豪，受到媒體關注，大家也紛紛將目光向他與輝達執行長黃仁勳之間30年的兄弟情誼。

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美超微與輝達皆創立於1993年，前者的聖荷西據點距離輝達總部僅需15分鐘車程，兩家公司自草創初期開始合作，梁見後透露，雙方工程團隊可以從凌晨談合作談到午夜。美超微多年來堅持在資料中心領域努力，從主機板到系統皆採用輝達晶片。「專心做一件事」並不容易，梁見後認為，過去選擇在矽谷產業創業，就是為了生產更高品質的產品，「品質才是王道」，當好東西做習慣了，就會想要愈做愈好。

一直以來，他都秉持著「順勢成功」的老莊哲學，終於在這波AI浪潮中，等到屬於美超微的機會。回顧梁見後的成長歷程，出生於嘉義貧農，家中多達7個孩子，生活辛苦，靠著自己的努力，他自台北工專（現為北科大）電機科畢業後才赴美深造，並於德州大學阿靈頓分校獲得電機工程碩士學位，爾後以22萬美元（約台幣690萬）的資金在加州聖荷西創立美超微，與黃仁勳相同，皆為公司草創以來，唯一一位執行長。

黃仁勳過往曾公開對梁見後表達感謝，他表示，當年沒有人相信加速運算，「但梁見後相信了」，媒體稱他「最早相信黃仁勳的人」。梁見後帶領美超微走在高速運算時代的前端，善用台灣的優勢，並連接矽谷的資源，以模組化開發伺服器，支援互相競爭的輝達、超微、英特爾等大廠，從創立不到10人的公司，到翻身1.6兆市值，梁見後不僅成為全球AI冠軍，更成了時代下的最大贏家。

梁見後的生長環境，塑造其腳踏實地、為人老實、堅忍不拔的性格。他曾勉勵畢業生，以「人類最大利益優化」作為職涯規劃，闖蕩矽谷逾30年，梁見後自己就是這麼走過來的，這是他成功的不二法門，秉持著初衷，他在AI浪潮下領頭關懷永續環境，致力推行綠色運算（Green Computing）。梁見後個性低調，也毫無富豪架子，或許是因與黃仁勳之間的情誼，讓他更佳備受關注，但實際上他為人類科技進步所貢獻的心力，絕對是時代英雄的代表人物。

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