人物／以為他只是黃仁勳的好麻吉？梁見後其實才是AI時代最大贏家

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一直以來，他都秉持著「順勢成功」的老莊哲學，終於在這波AI浪潮中，等到屬於美超微的機會。回顧梁見後的成長歷程，出生於嘉義貧農，家中多達7個孩子，生活辛苦，靠著自己的努力，他自台北工專（現為北科大）電機科畢業後才赴美深造，並於德州大學阿靈頓分校獲得電機工程碩士學位，爾後以22萬美元（約台幣690萬）的資金在加州聖荷西創立美超微，與黃仁勳相同，皆為公司草創以來，唯一一位執行長。
黃仁勳過往曾公開對梁見後表達感謝，他表示，當年沒有人相信加速運算，「但梁見後相信了」，媒體稱他「最早相信黃仁勳的人」。梁見後帶領美超微走在高速運算時代的前端，善用台灣的優勢，並連接矽谷的資源，以模組化開發伺服器，支援互相競爭的輝達、超微、英特爾等大廠，從創立不到10人的公司，到翻身1.6兆市值，梁見後不僅成為全球AI冠軍，更成了時代下的最大贏家。
梁見後的生長環境，塑造其腳踏實地、為人老實、堅忍不拔的性格。他曾勉勵畢業生，以「人類最大利益優化」作為職涯規劃，闖蕩矽谷逾30年，梁見後自己就是這麼走過來的，這是他成功的不二法門，秉持著初衷，他在AI浪潮下領頭關懷永續環境，致力推行綠色運算（Green Computing）。梁見後個性低調，也毫無富豪架子，或許是因與黃仁勳之間的情誼，讓他更佳備受關注，但實際上他為人類科技進步所貢獻的心力，絕對是時代英雄的代表人物。