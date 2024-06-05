劉若英和親姊遭告「侵佔房產」！家醜全搬檯面 經紀公司震怒發聲
女星劉若英過去曾用歌聲感動無數粉絲，但近期卻被爆出家醜外揚，劉若英和親姊姊劉若玉日前與家人爆發官司，兩人被姑丈跨海提告侵佔祖母的房產，當時劉若玉對此全盤否認，而事後台北地檢署當時以事證不足而不起訴。如今，劉若英的經紀公司也發出聲明稿，替自家藝人護航：「劉若英並非該事件中被告人士，指控中『包庇，共謀』情事，也皆非事實。」
記者施以慧／綜合報導
回顧事件發展，當時姑丈徐東榮指出，祖母在2011年罹患失智症，沒想到隔年劉若玉就涉嫌偽造土地所有權的買賣契約書，將祖母的房產登記到自己名下，甚至以存款不足為由賤價出售，當時劉若玉對此全盤否認，表示是祖母失智，而她為了安全起見，才把存摺印章保管在自己身上，還強調2007年間，都是她和妹妹劉若英一起照顧祖母鍾光儀，直到2011年開始才請外籍看護照顧，而告發她的姑丈徐東榮則長年定居國外，並未參與照顧祖母，劉若英也都知情。
但後來姑丈徐東榮的女兒，同時也是劉若英的表妹跳出來爆料，事實並非表面上那樣，表示不只「房產轉賣」相當可疑，還指控劉若玉在進行房產交易時，把原該知情的姑丈矇在鼓裡，才會導致姑丈後來才提告侵占，並指控劉若英保護其姊的不法利益，「劉若英幾乎與共謀無異！」並坦言劉若英原本與姑姑一家表姊妹的關係良好，如今卻已經撕破臉，形同陌路。
劉若英表妹還控訴，原本劉若英和劉若玉還與姑丈一家人來往密切，但事情進入官司階段，劉若英卻對姑丈徐東榮不諒解，還私訊徐東榮：「我唯一感到不明白的是：為什麼親戚之間，不能先問姐姐？請她說明？而要直接找律師！（請注意：妳父親從來沒有問過姐姐，而是直接告她。）不過，已經發生了，我也收到律師信了。我也不想再討論了。」可見親戚情分已斷。
而今（5）日稍早，經紀公司也發表聲明，表示劉若英並沒有被告，「包庇、共謀」情事也都不是事實，另外官司已經結束，希望外界不要再做出不實指控，「但通過媒體報導得知海外親友相關表述，真的傷心也傷人。劉若英持續為工作和家庭付出的初衷不變，在此亦希望各方停止不必要臆測與錯誤訊息的轉述，以正視聽。」並表示如果還有任何人妄加論斷，散播不實謠言，經紀公司會加以提告。