高球／絕佳手感！李欣前九洞連抓5鳥衝上第一　瞄準生涯第4勝

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李欣迄今為止在台灣已累積3勝，自2022年摘下京懋慈善盃女子公開賽勝利後已整整2年未嚐勝果的她，本日擊球手感絕佳，利用聰明的策略促使她順利征服窄且多起伏的球道和旗位刁鑽的果嶺，首輪便開心繳出好成績；對於個人精湛表現，她表示：「雖然第10到18洞結果還不錯，但這前半段許多靠近洞口的推桿都沒掌握得很好，反而後半段許多甚至超過40呎的推桿都能推進，不過前面9洞整體來說還是比後面來得理想。霧峰的後9洞比前9洞更難賺進小鳥，所以我上午擊球時特別小心，尤其是兩個不好處理切球的三桿洞上會盡力讓開球保持在球道上，因此順勢創造許多抓鳥機會。」
雖然第1至9洞距離比起前面9洞來得短，但果嶺上的落點必須更精準，李欣到了Par 3第2洞面對旗位靠右的果嶺，包括她在內的該組選手開球皆偏離到果嶺右側，由於容易將小白球嵌埋住的長草區上很難將球救上果嶺，加上果嶺安全區域腹地範圍小、第二推下坡回推速度又快，這才吞下今天首次柏忌。除此之外，李欣也試圖在幾個狗腿彎做球，尤其是刻意朝著右狗腿彎右側執行打點，第二回合她還會延續打法，把握幾個可朝目標進攻的球洞積極進攻。
陳薇安絕佳擊球準心 暫居第三
本輪打出第三名佳績的陳薇安也一路保持著絕佳的擊球準心，進而創造14洞Par-on和將近93%的開球上球道率，這成為她今天打完首輪獲得好彩頭的關鍵，她回顧整場個人表現，認為運氣比較不好的就屬前9洞少數幾洞，攻果嶺後未能製造相對輕鬆的推桿距離，讓自己上午前半段時間陷入未能大量賺進小鳥且苦吞全日唯二柏忌的膠著狀態，「雖然推桿手感很好，但前9洞攻果嶺過頭，下坡推桿又不好推，幸好後9洞都能乖乖落在旗桿前上坡路徑上，相對比較容易推進洞。」
針對之後兩回合機率很大的雨勢狀況，陳薇安並未感到緊張，她自認是個很喜歡在雨天打球的選手，這樣的天候條件反而讓她更容易放手打出最佳實力。