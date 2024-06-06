謝淑薇法網混雙4強止步！不敵澳網亞軍組合 仍創紅土賽最佳成績
台灣網球名將謝淑薇與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）今（6）日深夜在2024法國網球公開賽，出戰混雙第4種子的美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski）組合，重演今年澳網冠軍賽戲碼，不過這次卡胡琪／斯庫普斯基組合在「超級搶十」中險勝，以6：1、6：7（2：7）、10：4搶下法網混雙決賽門票。謝淑薇雖然在女雙被淘汰，但在混雙拿下3連勝、1盤未失，強勢晉級2024法國網球公開賽混雙4強，謝淑薇也再創紅土大滿貫混雙個人最佳戰績。謝淑薇今年已經在澳網拿下女雙、混雙冠軍，但最終她還是無緣跟傑林斯基一起奪冠，僅止步4強。
記者吳政紘/綜合報導
台波組合一路殺進四強 可惜無緣澳網死對頭
謝淑薇今年澳網首次與傑林斯基搭檔就拿下澳洲網球公開賽混雙冠軍，當時爭冠的對手正是四強賽遇到的卡胡琪／斯庫普斯基，不過雙方今天再度碰頭，卡胡琪／斯庫普斯基組合也成功復仇，在首盤開局就連拿5局，取得5：0的大幅領先，並以6：1先下一城。
不過第二盤謝淑薇與傑林斯基重新找回比賽節奏，比賽進入搶七後，謝淑薇／傑林斯基組合也以7：2扳回一城，比賽進入關鍵的「搶十大戰」。
沒想到決勝盤，卡胡琪／斯庫普斯基率先打破謝淑薇組合發球，並取得4：1領先，之後雖然雙方互保等，仍以10：4險勝，英美組合搶下今年法網混雙決賽門票，也粉碎了謝淑薇／傑林斯基的大滿貫奪冠機會。
即便如此，混雙部分，謝淑薇雖然打進四強，但也創下個人首度大滿貫紅土最佳成績，只是冠軍仍只差一步，台灣好手在這次法網幾乎是全軍覆沒，無緣奪冠。