高球／李謹州推桿神準！抓七鳥無柏忌與職業新兵蘇晉弘並列領先

我是廣告 請繼續往下閱讀
李謹州抓七鳥無柏忌，推桿特準，十八洞21推，前九洞第二洞五桿長洞，沙坑救球上果嶺，21呎長推桿抓鳥；第七洞第二桿揮桿超越果嶺，距洞15碼，直接切桿進洞抓鳥，31桿；後九洞更神勇，第12洞一記60呎超長推桿抓鳥後，第14洞與第17洞兩個五桿長洞也順利抓鳥，第16洞又是一記21呎長推射鳥成功，加上第15洞的6呎小鳥推桿，共抓下五鳥，全場無柏忌。他表示，各桿都「沒有問題」尤其是推桿手感很好。
他2022年曾因車禍摔斷左鎖骨並動手術，復健後揮桿肩膀一直覺得有些卡卡的，也影響擊球精準度，體重也因復健少動，兩年來增加不少，不過今年的揮桿感覺都很好，此回合開球距離也增加至330碼，加上準確的鐵桿，製造出不少抓鳥機會，而且這是他今年第二次打出65桿，增加不少自信。
蘇晉弘狂抓八鳥 並列領先
職業新兵蘇晉弘今天八鳥一柏忌，鐵桿與推桿都佳，27推及16個洞成功上果嶺，開球也失誤很少，四個五桿長洞都捉鳥，且在第14及17洞是兩桿打上果嶺，製造出獵鷹機會，雖未成功但還是抓鳥成功；第18洞是10碼外直接切球進洞，其他都是15呎內的小鳥推桿。
蘇晉弘自5歲起就在大崗山球場練球，對球場很熟悉，占了地利之便，不過他說因為今天旗位頗有挑戰性，打起來也不是很輕鬆。蘇晉弘今年才轉職業，在前三場台巡賽都名列前10，上周在三花TPGA錦標賽名列第三，戰績十分突出。
這項比賽舉行兩回合36洞賽程，總獎金台幣100萬元，冠軍可得15萬元，亞軍獲7.5萬元，第三名5萬元，有三國96位選手包括87位職業球員（一位來自南非）及11位業餘選手（一位來自新加坡）參賽。今天首回合結束不淘汰，第二回合決賽結束，取成績優者前40名球員頒發獎金。