張信哲攻唱杜拜／這首情歌霸榜KTV 30年！劉嘉玲曝光拒絕同台真相
「情歌王子」張信哲出道長達35年，登上「杜拜媒體城圓形劇場」開唱、寫下華語歌壇史上第一人紀錄！他曾與香港金像獎影后合唱〈有一點動心〉一曲，紅遍全球華語樂壇，成為6、7年級生心中經典情歌，至今還在KTV男女對唱情歌排行榜上！但兩人30年來都未曾再同台演出，其實劉嘉玲曾揭開關鍵原因，她自認唱功不專業，但多年來依然有在練唱，也不排除再次合作。
記者黃雅琪／綜合報導
張信哲1993年發行專輯《心事》裡的主打歌曲〈愛如潮水〉，為他締造歌唱生涯巔峰紀錄，他曾坦言這項紀錄帶來龐大壓力：「必須坦誠這或有或無的壓力！」他1994年發行第7張個人專輯《等待》，首波主打歌曲為「音樂大師」李宗盛作詞、作曲的〈別怕我傷心〉，第二波主打歌曲〈有一點動心〉，找來香港影后兼好友劉嘉玲合作，至今仍是華語樂壇浪漫經典代表作。
傳唱度極高的情歌〈有一點動心〉，深植跨世代歌迷的心，不過外界也都好奇張信哲與劉嘉玲，為什麼長達30年來都沒有再次合體獻唱？這個答案，其實劉嘉玲早在2017年就解釋過了，原來是她認為自己唱功不專業、沒有自信，多年以來一直都在認真練唱，恢復信心後甚至主動邀約張信哲合作新歌，當年張信哲也興奮喊道：「當然好啊，因為妳，妳要幾首有幾首！」為歌迷們解開謎團之餘，也創造更多期待。