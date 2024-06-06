塞爾提克劍指隊史第18冠！Tatum豪言：每個賽季球隊目標都是奪冠

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Jayson Tatum稍早在訓練結束後接受訪問，談到今年賽季球隊的目標，他說：「如果你想成為塞爾提克的傳奇球星，那你就會發現，在你之前的那些塞爾提克傳奇球星們，他們都是有冠軍的。冠軍是我們每個賽季的目標，這支球隊的期望顯然與眾不同，只有特別的球員可以來到這裡（總冠軍賽舞台），和成為這種環境的一份子。」
而談到前年賽季在總決賽上輸給金州勇士，Tatum則說：「我認為我們明白了，想打總決賽需要付出什麼，而勇士當時則清楚要跨越障礙需要付出什麼，這是我們需要學習的教訓。我告訴自己，如果我再有機會進入總決賽，我絕對不會講這視為理所當然。」
「顯然，我們現在就在這裡，我很感激能夠在這裡。我感到很興奮，我會好好準備明天的比賽，享受在場上的樂趣。」
Brown談前年冠軍賽失利 直言已從中學到很多
至於綠衫軍的二當家Jaylen Brown，談到前年賽季在總冠軍賽上的失利，他則是表示自己已經重複看那些片段4、5次了，儘管很痛苦，但他認為如果能找到有用的資訊，那這樣的代價不算什麼。
「我認為，人們總是可以從任何事情中學習，你可以觀看那些時刻並從中學習，例如學習如何管理你的情緒，想想你會做出什麼不同的選擇。我認為看那年失利的錄影、承認並意識到這些，並不是件壞事。」Brown說到。