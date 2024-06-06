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塞爾提克劍指隊史第18冠！Tatum豪言：每個賽季球隊目標都是奪冠

▲NBA總冠軍賽首戰即將在明(7)日正式開打，塞爾提克一哥Jayson Tatum稍早談到本賽季球隊目標，他表示將努力全力追上過去綠衫軍傳奇球星的腳步，拿下冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA總冠軍賽首戰即將在明(7)日正式開打，塞爾提克一哥Jayson Tatum稍早談到本賽季球隊目標，他表示將努力全力追上過去綠衫軍傳奇球星的腳步，拿下冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽首戰G1即將在明（7）日台灣時間早上8：30分正式開打，由波士頓塞爾提克在主場迎戰達拉斯獨行俠，塞爾提克要挑戰拿下隊史第18座冠軍，至於獨行俠則將力拼隊史第2冠。而今日2隊在訓練完後也接受訪問，綠衫軍一哥Jayson Tatum談到今年球隊的目標時，不但展現出了對於總冠軍的渴望，更豪言：「球隊每個賽季的目標都是爭冠。」

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塞爾提克傳奇球星都有冠軍　Tatum也想證明自己

Jayson Tatum稍早在訓練結束後接受訪問，談到今年賽季球隊的目標，他說：「如果你想成為塞爾提克的傳奇球星，那你就會發現，在你之前的那些塞爾提克傳奇球星們，他們都是有冠軍的冠軍是我們每個賽季的目標，這支球隊的期望顯然與眾不同，只有特別的球員可以來到這裡（總冠軍賽舞台），和成為這種環境的一份子。」

而談到前年賽季在總決賽上輸給金州勇士，Tatum則說：「我認為我們明白了，想打總決賽需要付出什麼，而勇士當時則清楚要跨越障礙需要付出什麼，這是我們需要學習的教訓。我告訴自己，如果我再有機會進入總決賽，我絕對不會講這視為理所當然。」

「顯然，我們現在就在這裡，我很感激能夠在這裡。我感到很興奮，我會好好準備明天的比賽，享受在場上的樂趣。」

Brown談前年冠軍賽失利　直言已從中學到很多

至於綠衫軍的二當家Jaylen Brown，談到前年賽季在總冠軍賽上的失利，他則是表示自己已經重複看那些片段4、5次了，儘管很痛苦，但他認為如果能找到有用的資訊，那這樣的代價不算什麼。

「我認為，人們總是可以從任何事情中學習，你可以觀看那些時刻並從中學習，例如學習如何管理你的情緒，想想你會做出什麼不同的選擇。我認為看那年失利的錄影、承認並意識到這些，並不是件壞事。」Brown說到。


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