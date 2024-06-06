輝達、台積電ADR創天價　台股開盤強漲431點、台積電衝至894元

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權值股全數走高，宣布今日開始實施庫藏股的台積電，開盤狂漲40元、來到894元，再創歷史新高，並挑戰站上900元關卡；鴻海開盤上漲6.5元、來到182元；聯發科上漲25元、來到1255元。
有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠低預期，顯示勞動力市場降溫，美債殖利率下滑，激勵美國股市昨日全數走高，其中標普500指數以及那斯達克指數雙雙創下歷史新高。道瓊指數上漲96.04點或 0.25%，收38807.33點；那斯達克指數上漲330.86點或1.96%，收17187.9點；標普500指數上漲62.69點或1.18%，收5354.03點；費半指數上漲231.18點或4.52%，收5347.44點。
科技五大天王全數收紅，Meta上漲3.79%，蘋果上漲0.78%，Alphabet上漲0.93%，微軟上漲1.91%，亞馬遜上漲1.08%。半導體股上演慶賀行情，輝達上漲5.16%，再創歷史新高，AMD上漲3.86%，美光上漲5.58%，博通上漲6.18%，高通上漲3.68%，應用材料上漲5.25%，德儀上漲1.44%。
台股ADR全數收高，台積電ADR上漲6.85%，日月光ADR上漲1.96%，聯電ADR上漲2.19%，中華電信ADR上漲0.73%。
輝達狂飆逾5%，再創歷史新高，市值首度升破3兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司。而同樣創新高的還有台積電ADR，狂漲逾6.8%來到每股162.92美元。台積電週三宣布，將於週四起斥資最高41億元實施庫藏股，是繼2022年睽違14年實施後，隔二年再實施。